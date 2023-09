6 Galéria Zdroj: Facebook.com/Jožo Pročko - stránka Poslanca Pročka napadli v Lučenci: Do hlavy mu hodili VAJCIA, išiel na políciu, FOTO Ďalší incident, do ktorého je zapletený člen OĽANO. Tentoraz je to poslanec Jozef Pročko, do ktorého počas živého vysielania na sociálnej sieti hodili vajíčka. 18. september 2023 Politika

18. september 2023 Politika Poslanca Pročka napadli v Lučenci: Do hlavy mu hodili VAJCIA, išiel na políciu, FOTO Ďalší incident, do ktorého je zapletený člen OĽANO. Tentoraz je to poslanec Jozef Pročko, do ktorého počas živého vysielania na sociálnej sieti hodili vajíčka.

Potýčka alebo incident, tak sa dá nazvať to, čo sa udialo na námestí v Lučenci. Jozef Pročko počas takmer tridsať minútového živého vstupu na svojom Facebooku, prišiel do konfliktu s miestnymi pánom, s ktorým sa zjavne pozná. Lenže, potom sa do ich debaty zapojil iný muž, ktorý do poslanca mal hodiť vajce.

„Tak toto je na trestné oznámenie, volaj políciu,“ hovorí Pročkovi jeho stranícky kolega.

Hodiť vajce mal muž v tmavom tričku s nápisom Brat za brata. Po pár sekundách poslanec za OĽANO sa rozbehol ku skupinke ľudí, ktorá sa na tom zabávala a počas behu hovorí: „Tento pán ma udrel po hlave!“ Pročko tvrdil, že ho udreli päsťou do hlavy.

Keďže si bývalý humorista a moderátor všetko nahrával na video, ktoré si môžete POZRIEŤ TU, je tam vidieť, že sa vybral aj za mestskou políciou.

„Môžete ho zastaviť?“ pýta sa Pročko mestského policajta, ktorý ku dvom mužom sediacich vo vozidle, ktorých Pročko uviedol, že ho napadli aj pristúpil. Nič im však nepovedal, pozrel sa do kamery a pomalým krokom odkráčal. Muži v aute zatiaľ odišli.

„Hodili mi vajíčka do hlavy, s čím nemám problém, ale udreli ma päsťou zozadu do hlavy,“ dodal Pročko a poznamenal na margo mestského policajta v Lučenci: „Povedal, že ho nemôže zadržať, lebo to je stret záujmov.“

