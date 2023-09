Zdroj: Facebook.com/Televízia JOJ , Instagram.com/Alena_Straciakova Šokovaná moderátorka počas priameho prenosu: Vo VIDEU sa zjavil jej manžel, krásny ODKAZ! Tak toto nečakala! Jojkárskej moderátorke pripravili kolegovia poriadne prekvapenie a to v priamom prenose! 18. september 2023 TOS Magazín Ona

Minulý týždeň obletela slovenské médiá správa, že moderátorka Ranných novín na Jojke Alena Stračiaková je tehotná, pričom sa jej to darilo tajiť neuveriteľných sedem mesiacov a to aj napriek tomu, že stále bola na obraze.

Až napokon veľkú novinku sama vyzradila na sociálnej sieti.

Teraz je to už vonku a kolegovia jej pripravili prekvapenie počas priameho prenosu! „Dobré ránko Alenka aj všetkým do štúdia,“ objavil sa počas Ranných novín na obraze manžel jojkárskej tváre. Na moderátorke bolo vidieť, že to nečakala a zostala poriadne zaskočená.

Manžel jej venoval krásny odkaz, ktorý zakončil slovami „milujem ťa“. Čo presne jej povedal, si môžete pozrieť vo videu nižšie.

„Tak ďakujem veľmi pekne. Tak toto bol môj manžel,“ ťažšie hľadala slová po tejto vsuvke prekvapená a dojatá Alena. „Vy sa nehnevajte, že sa tomu toľko venujeme, ale veľmi sa z toho tešíme,“ zaznelo v štúdiu z úst jej kolegu.

Nezdá sa však, že by to divákom prekážalo a toto krásne vyznanie ocenili aj na sociálnej sieti. Alene a jej manželovi zároveň vo veľkom gratulujú.

