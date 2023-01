Zdroj: Polícia SR - Bratislavský kraj Posledné okamihy pred hroznou TRAGÉDIOU: Starček SPADOL rovno pod kolesá autobusu! Autobus vychádzal zo zastávky MHD, keď pod jeho kolesá spadol chodec. Polícia zverejnila video, ktoré zachytáva posledné sekundy mužovho života. 4. január 2023 Krimi

4. január 2023 Krimi Posledné okamihy pred hroznou TRAGÉDIOU: Starček SPADOL rovno pod kolesá autobusu! Autobus vychádzal zo zastávky MHD, keď pod jeho kolesá spadol chodec. Polícia zverejnila video, ktoré zachytáva posledné sekundy mužovho života.

V utorok (3. novembra) sa v hlavnom meste udiala obrovská tragédia. Dopravní policajti boli o 16.00 hodine vyslaní na Saratovskú ulicu v Bratislave. V blízkosti otočiska mestskej hromadnej dopravy Pri Kríži objavili nehybné telo.

Polícia okamžite rozbehla pátranie. Pri zisťovaní presných príčin úmrtia muža využila aj kamerové záznamy z autobusov MHD.

Stratil rovnováhu

„Autobus linky 83 po obslúžení zastávky Pri Kríži a zatvorení dverí odbáčal do jazdného pruhu, pričom v rovnakom čase vozidlo v priestore zastávky obchádzal z bočnej strany chodec, ktorého správanie nenasvedčovalo, že by mal v úmysle nastúpiť. Krátko na to stratil rovnováhu, následkom čoho prišlo ku kolízii,“ povedal krátko po nehode hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Chlebovec.

Tragické okamihy

Polícia na sociálnej sieti zverejnila autentické zábery tragickej nehody. Zároveň apelovala, že opatrnosti nikdy nie je dosť: „Môže vám zachrániť život.“

„Aj na základe tejto udalosti Vám dávame do pozornosti, aby ste dbali na zvýšenú opatrnosť nielen pri nastupovaní, vystupovaní z dopravných prostriedkov, ale aj pri samotnom pohybe v blízkosti liniek mestskej hromadnej dopravy,“ upozornili muži zákona.

Na zverejnenom videu vidieť, ako sa muž na zastávke MHD zakolísal a spadol priamo pod odchádzajúci autobus.

Upozorňujeme, že video, ktoré nájdete TU, je nevhodné pre citlivé povahy!

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk