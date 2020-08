25. august 2020 Rôzne Používate prípravky na bielenie zubov? Úrad varuje pred nebezpečnými výrobkami, FOTO

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na potenciálne nebezpečné prípravky na bielenie zubov.

Zdroj: pixabay.com

Do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (Rapex) ich nahlásil kontrolný orgán v Dánsku. TASR o tom informoval Marek Eliáš z komunikačného referátu ÚVZ SR.

Súprava na bielenie zubov Blue Light Powerful HI LED Teeth Whitening Light and My Tray Kit Smile Dental značky DENTECH pôvodom zo Spojených štátov amerických obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka (nad šesť percent), ktorá je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a rady o kozmetických výrobkoch.

„Vysoká koncentrácia peroxidu vodíka môže poškodiť zubnú sklovinu alebo viesť k vypadávaniu zubov,“ varuje hlavný hygienik Ján Mikas. Výrobok predávajú cez internet prostredníctvom webovej stránky eBay.

Pri pere na bielenie zubov Teeth whitening product značky WHITE 1NE nebola uvedená krajina pôvodu. Výrobok predávajú cez internetovú stránku made4men.dk.

V zložení výrobku sa uvádza látka sodium perborate, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a rady o kozmetických výrobkoch. „Je možné, že tieto výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike,“ upozorňuje hlavný hygienik.

Zdroj: ÚVZ SR

Zdroj: TASR