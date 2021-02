Zdroj: Facebook.com/Andrej Danko - predseda SNS POZNÁ Danko tajné plány Matoviča? Slovensko má vyslať lietadlo pre SPUTNIK V! Prišlo na jeho slová? Pred pár týždňami sa líder SNS Andrej Danko nechal počuť, že by sme mali riešiť ruskú vakcínu. Teraz sa prihlásil o slovo znovu a hovorí, že je to hotová vec! 28. február 2021 Milan Hanzel Správy Politika

Keď sa na konci januára predseda Slovenskej národnej strany ohlásil a vyzval vládu, presnejšie premiéra, aby sa zameral na sprostredkovanie vakcín z Ruska, skoro nikto ho nebral vážne. Lenže, zdá sa, že to neboli len prázdne slová.

Téma Sputnik V

Rokovania o ruskej vakcíne s názvom Sputnik V sa začali aj na vláde, dokonca kvôli nim vznikla ďalšia aféra vo vládnej koalícii. Najnovšie sa Danko prihovoril cez svoj Facebook k tejto téme opäť. „Priatelia, štyri týždne dozadu sme Matoviča vyzývali na dodávku Sputnika V. Začal oficiálne rokovať a budúci týždeň by malo ísť lietadlo pre Sputnik. Hovorím to s plnou zodpovednosťou,“ hovorí Andrej Danko v takmer minútovom videu.

Premiér tajnostkár

„Vyzývam predsedu vlády, že keď letí lietadlom do Moskvy, mal by priniesť Slovákom aj liek. Rusi používajú Triazavirín,“ dodal Danko, ktorý tvrdí, že je to už isté. Matovič však počas debaty na TA3 nič také nepotvrdil, no pripomenul, že možno sa ešte ľudia niečo dozvedia. To, či narážal na vládou SR schválené uznesenie s novými prísnejšími opatreniami (článok nájdete TU) alebo ruskú vakcínu, nie je známe.

„Bola by to veľká škoda, keby sa lietadlo vrátilo poloprázdne. Je to však obrovský úspech, že Igor Matovič poslúchol a Sputnik objednal,“ uzavrel Danko.

Slovenské lietadlo ide najbližšie dni pre Sputnik, malo by naložiť aj liek Triazavirin. Posted by Andrej Danko - predseda SNS on Sunday, February 28, 2021

