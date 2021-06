Zdroj: www.wikiwand.com/en/Vignette , Unsplash.com , Unsplash.com , www.pixabay.com POZOR, pri kúpe elektronickej diaľničnej známky v Rakúsku! Ako predísť mastnej POKUTE? Diaľničné nálepky na čelných oknách áut pomaly miznú, pretože ich postupne nahrádza digitálny forma predaja. Lenže, napríklad v takom Rakúsku je s tým problém. 23. jún 2021 han Cestovanie

23. jún 2021 han Cestovanie POZOR, pri kúpe elektronickej diaľničnej známky v Rakúsku! Ako predísť mastnej POKUTE? Diaľničné nálepky na čelných oknách áut pomaly miznú, pretože ich postupne nahrádza digitálny forma predaja. Lenže, napríklad v takom Rakúsku je s tým problém.

Pýtate sa, ako je to možné? S jednoduchého, no zároveň aj komplikovaného dôvodu.

Viac k tomu priniesol portál www.rakusko.sk, kde podrobnejšie vysvetlili ako to vlastne s elektronicky zakúpenou známkou je.

Pri kúpe známky sa používa stránka rakúskeho správcu diaľnic ASFINAG, kde je registračná procedúra aj objednávanie samotných diaľničných známok, v slovenskom jazyku. Keď si niektoré z nich vyberiete, mimochodom, sú podobné ako tie slovenské, pri platbe narazíte na problém.

Opatrne s dňami

„Z právnych dôvodov nie je možné aby si užívateľ – nepodnikateľ zakúpil elektronickú diaľničnú známku tak, aby mu platila okamžite,“ uvádza sa na rakusko.sk. „Fyzickou osobou – nepodnikateľom zakúpená elektronická diaľničná známka je platná až po 18-tich dňoch od jej úhrady,“ dodáva portál.

Pritiahnuté za vlasy

Tak sa dá tento netradičný systém opísať. Prečo je to tak? „Z dôvodu, že podľa spotrebiteľského zákona v Rakúsku, môže byť tovar zakúpený cez internet vrátený do 14 dní, s nárokom na vrátanie peňazí. Keďže kúpa elektronickej diaľničnej známky sa zabezpečuje cez internet, podlieha tiež tomuto zákonu. 18-dňový posun platnosti elektronickej známky je z toho dôvodu, že známku môžete vrátiť aj poštou a štyri dni navyše oproti zákonnej lehote by na to mali postačovať,“ vysvetľuje spomínaný portál.

Pripomíname, že keď si takto známku zakúpite a vyrazíte na cestu skôr ako je osemnásť dní, čakajte na pokutu od rakúskych policajtov. Tá bude vo výške 120 eur.

Ako sa vynájsť?

Na toto máme ľahké riešenie. Buď si vyberiete známku v podobe nálepky, či vyrazíte na rakúske diaľnice presne na 18. deň od jej kúpy cez internet.

FOTO: ilustračné

