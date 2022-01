4 Galéria Zdroj: TASR Pútavý biblický príbeh: Prečo sa na Troch kráľov svätila voda a krieda? Sviatok Troch kráľov uzatvára vianočné obdobie a deň sa pomaly začína predlžovať. 6. január 2022 Rôzne Magazín

6. január 2022 Rôzne Magazín

Pútavý biblický príbeh: Prečo sa na Troch kráľov svätila voda a krieda? Sviatok Troch kráľov uzatvára vianočné obdobie a deň sa pomaly začína predlžovať.

Sviatok Troch kráľov, alebo aj Zjavenie Pána, uzatvára vianočné obdobie. Tento sviatok bol posledným dňom návštev a koledovania. Mládenci zvykli organizovať zábavy, do polnoci sa v domoch dojedli zvyšky novoročných jedál a koláčov. Ak by s nimi gazdiná šetrila, podľa povier by ju čakal rok plný biedy a šetrenia.

Na Tri krále, o krok dále

Podľa biblického textu boli Traja králi traja mudrci, ktorí stelesňovali múdrosť vtedajšieho sveta. V tento deň si teda kresťania pripomínajú biblické postavy, troch mudrcov Gašpara, Melichara a Baltazára, ktorí sa prišli do Betlehema pokloniť novonarodenému Ježišovi a priniesli mu dary – zlato, kadidlo a myrhu.

Ku dňu Troch kráľov sa viazali koledy, vinše, ktoré mali do domu privolať šťastie, zdravie a blahobyt. Na sviatok Troch kráľov navštevoval domy farár, kostolník či kantor s kňažskou koledou. Domácim zaželali spevom i slovom šťastný nový rok, príbytok vysvätili a nad dvere kriedou napísali iniciály kráľov, resp. mudrcov – Gašpara, Melichara a Baltazara G+M+B a rok. Skratka G+M+B znamená aj Christus mansionem benedicat – Kristus nech žehná tento dom.

Zvyky

Starší chlapci sa poobliekali za troch kráľov a s betlehemom chodili po domoch a vinšovali. Niekedy predvádzali trojkráľovú hru, ktorej libreto tvorila návšteva troch mudrcov v Betleheme pri novonarodenom Ježiškovi. Troch kráľov často dopĺňal anjel s papierovou hviezdou na palici, doplnkom bol aj ozembuch či koruny kráľov z papiera.

V katolíckych kostoloch sa na Troch kráľov a v predvečer tohto sviatku konajú slávnostné omše. Vo viacerých chrámoch bývajú trojkráľové koncerty alebo betlehemské hry.

Po sviatku Troch kráľov sa zvyčajne oberal vianočný stromček, ktorý sa potom zavesil na niektorý ovocný strom, najmä na taký, ktorý nechcel zarodiť.

Počas sviatku Troch kráľov sa svätila voda a krieda. V minulosti sa totiž vode pripisovala veľká moc, pila sa dokonca aj obradne. Každý člen rodiny sa napil svätenej vody, aby bol po celý rok zdravý. Ochranné účinky mala aj trojkráľová krieda, svätená v deň sviatku. Ak sa ňou nakreslil kruh, mal mať magický účinok a chrániť pred nečistými a zloprajnými silami.

Po sviatku Troch kráľov prišlo obdobie zábavy a veselosti, začínali sa totiž fašiangy.

