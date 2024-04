19. apríl 2024 Zo zahraničia Pred PÁDOM Ukrajiny varuje už aj CIA: Stať sa tak môže už TENTO rok! Podľa CIA Ukrajina bez ďalšej pomoci môže prehrať vojnu s Ruskom už v tomto roku.

Ukrajina môže do konca tohto roka prehrať vojnu s Ruskom, ak jej Spojené štáty neposkytnú ďalšiu vojenskú pomoc, varoval vo štvrtok šéf americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Bill Burns. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.

Republikáni pomoc blokujú

Varovanie prichádza krátko pred tým, ako bude Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v sobotu hlasovať o balíku pomoci pre Ukrajinu v hodnote 61 miliárd dolárov. Americkú vojenskú pomoc už niekoľko mesiacov blokujú republikánski zákonodarcovia spriaznení s Donaldom Trumpom, ktorý sa snaží o znovuzvolenie.

Administratíva prezidenta Joea Bidena pri lobovaní za zaslanie väčšieho množstva munície a ďalšieho materiálu na Ukrajinu varovala, že Kyjev by mohol stratiť územie v prospech ruských inváznych síl, ak nedostane viac pomoci od Washingtonu.

Hrozí pád Ukrajiny

Burns však tvrdí, že v „stávke“ je oveľa viac.

„Myslím si, že s podporou, ktorú by priniesla vojenská pomoc, a to tak z praktického, ako aj psychologického hľadiska, sú Ukrajinci úplne schopní udržať si svoje postavenie v roku 2024. Bez dodatočnej pomoci bude situácia oveľa horšia,“ povedal Burns v prejave v Centre Georgea W. Busha pre spravodajské služby.

„Existuje veľmi reálne riziko, že Ukrajinci by mohli do konca roku 2024 na bojisku prehrať alebo prinajmenšom dostať (ruského prezidenta Vladimira) Putina do pozície, v ktorej by mohol diktovať podmienky politického urovnania,“ dodal.

Burns sa tiež snažil ilustrovať, ako veľmi ukrajinským silám chýba munícia. Uviedol, že dve vojenské brigády (jednotky, ktoré majú viac ako 2000 vojakov) vystrelia „15 delostreleckých nábojov denne“ a „celkovo 42 mínometných nábojov“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už viackrát zverejnil hrozivé varovania, že jeho krajina vojnu s Ruskom prehrá, ak nedostane väčšiu vojenskú pomoc.

