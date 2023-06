14 Galéria Zdroj: instagram.com/johnnydeppoffical__ Preslávil sa ako pirát z Karibiku: Legendárny Johnny Depp oslávil 60. narodeniny Zahral si v desiatkach filmov, no svet ho pozná hlavne ako piráta Jacka Sparrowa. Legendárny herec oslávil životné jubileum. 10. jún 2023 Kultúra

Stvárnil rôznorodé postavy vo vyše 70 filmoch či už dobrodružného alebo komediálneho charakteru, v drámach, ale aj v mysterióznych i hororových snímkach. Najväčší komerčný úspech mu však priniesla postava svojského piráta Jacka Sparrowa v piatich dieloch Piráti z Karibiku.

Hollywoodska filmová hviezda Johnny Depp, ktorý bol trikrát nominovaný na Oscara, oslávil v piatok (9. júna) 60 rokov.

„Johny Depp úlohy veľmi varíruje – je veľmi plastický herec. Má aj úžasné komediálne fóry, ako v Pirátoch z Karibiku. Ale aj štylizované, ako Alica v krajine zázrakov alebo Nožnicovoruký Edward. Potom sú to úplne iné – veľmi ťažké psychologické polohy. V nich je mimoriadne civilný, ale vnútorne veľmi bohatý, pracuje s úplne inými výrazovými prostriedkami. Častokrát si vypočujem len originál a keď dokonale pochopím jeho výrazy, polohu hlasu, vnútro, ktoré vkladá do intonácii, tak až potom sa snažím o synchrón už s hereckým pocitom,“ povedal pre TASR slovenský dabér a herec Stano Král, ktorý prepožičal svoj hlas Deppovi v takmer 30 filmoch.

K filmu sa dostal náhodou

John Christopher Depp II sa narodil 9. júna 1963 v meste Owensboro v americkom štáte Kentucky. Ako teenager si najskôr našiel vzťah k hudbe. Začal hrať na elektrickú gitaru, neskôr založil kapelu. Svoje hudobné umenie predvedie čoskoro aj na Slovensku. Na koniec júla (20. júla) je na poliach Olympic Fields vo Zvolenskej Slatine naplánovaný koncert jeho kapely Hollywood Vampires.

K filmu sa dostal Johnny Depp náhodou. Zoznámil sa s hercom Nicolasom Cageom, ktorý ho zobral na konkurz. Tak získal svoju prvú rolu v televíznom seriáli 21 Jump Street (1987).

V roku 1990 už zažiaril v príbehu Nožnicovoruký Edward. Rozprávka o umelo vytvorenom mladíkovi s ľudským srdcom a nožnicami namiesto prstov priniesla hercovi obrovské divácke sympatie a za svoj výkon získal prvú z ôsmich nominácií na Zlatý glóbus.

Prvá oscarová nominácia

Nasledoval film Čo žerie Gilberta Grapea (1993), v ktorom hral Leonardo DiCaprio jeho mentálne postihnutého brata. Ženské srdcia si podmanil v romantickom príbehu Don Juan DeMarco (1994), kde si zahral po boku legendy Marlona Branda. Nasledovala komédia Strach a hnus v Las Vegas (1998), mysteriózny horor Ospalá diera (1999), Astronautova žena (1999), thriller Deviata brána (1999) a romantická dráma Čokoláda (2000).

V čase, keď stretol svoju francúzsku múzu Vanessu Paradisovú, s ktorou má dve deti, bol už uznávaným hercom. Prvá nominácia na Oscara prišla s natočením Pirátov z Karibiku: Prekliatie Čiernej perly (2003). Kasový trhák zarobil počas štyroch týždňov v USA 200 miliónov dolárov.

Produkcia sa chytala za hlavu

Stano Král má z komediálnych polôh najradšej práve Pirátov z Karibiku. „Depp sa tam neskutočne vybláznil. Komediálne to celé potiahol. Preto to má taký obrovský úspech. Sám priznal, že po prvých filmovacích dňoch, keď natáčali prvý diel, tak sa produkcia chytala za hlavu, keď videli, čo natočili. Či sa Depp nezbláznil? Hovorili, že on mal byť hlavný imagemaker, ktorého obdivuje ženské publikum a on z toho spravil štylizáciu nejakého poloopitého, bláznivého hochštaplera. Dlho im trvalo, kým s tým súhlasili. Potom boli nadšení, keďže on film potiahol k miliardovým ziskom. Myslím si, že je to jeho zásluha,“ konštatoval Král.

V roku 2004 účinkoval Johnny Depp s Kate Winsletovou v dráme Hľadanie Krajiny – Nekrajiny. Odlišnú rolu stvárnil vo fantasy muzikáli Charlie a továreň na čokoládu (2005). O rok neskôr prišlo druhé pokračovanie Pirátov z Karibiku: Truhlica mŕtveho muža. Tretieho pokračovania sa diváci dočkali už nasledujúci rok Piráti z Karibiku: Na konci sveta (2007).

Muzikálny horor Sweeney Todd: Čertovský holič z Fleet Street (2007) Deppovi vyniesol prvý Zlatý glóbus za najlepšieho herca. V roku 2010 si zahral hlavnú úlohu po boku Angeliny Jolie vo filme Cudzinec. Opäť diametrálne odlišný charakter stvárnil v tom istom roku vo filme Alica v krajine zázrakov. Rok 2011 priniesol štvrtý diel Pirátov z Karibiku: V neznámych vodách. Starého indiánskeho bojovníka v dobrodružnom westerne si zahral v Osamelom jazdcovi (2013).

Prenikol aj do čarovného sveta

Do sveta mysterióznych sci-fi príbehov sa Johnny Depp vrátil vo filme Transcendencia (2014) ako úspešný vedec Will Caster so snom vytvoriť stroj s umelou inteligenciou. V roku 2016 nasledovalo pokračovanie Alica v Krajine za zrkadlom (2016) a vzápätí sa vrátil k piatemu stvárneniu Jacka Sparrowa v Pirátoch z Karibiku: Salazarova pomsta (2017).

V roku 2018 herec opäť prekvapil svojou rôznotvárnosťou. Najskôr si zahral detektíva vyšetrujúceho vraždy hudobných legiend v kriminálnej dráme Mesto lží a vzápätí stvárnil černokňažníka Grindelwalda vo filme podľa predlohy J. K. Rowlingovej – Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny. Jedným z posledných filmov je dráma Minamata (2020), v ktorej stvárnil jedného z najuznávanejších fotoreportérov 2. svetovej vojny Williama Eugena Smitha.

Prichádza ďalší film

Johnny Depp má svoju hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy a na konte množstvo cien – Čestného Cézara (1999), Screen Actors Guild Award (2004), štyri People's Choice Award ako najobľúbenjší herec (2005, 2006, 2007 a 2008).

Stano Král sa teší na to, že bude dabovať aj najnovší film Johnnyho Deppa historickú drámu Jeanne du Barry – Kráľova milenka (2023). „Depp tam hrá Ľudovíta XV. Teraz mal film premiéru v Cannes s obrovským úspechom. Na to sa strašne teším. Ja som Ľudovíta XV. zhodou okolností hral aj v divadle v muzikáli Madame de Pompadour pred piatimi rokmi. Teraz ho stvárnil Depp a ja ho budem zase dabovať,“ dodal s úsmevom pre TASR dabér Stano Král.

