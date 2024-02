3. február 2024 Ľubomír Hudačko Lifestyle Prešovčan Števo má šťastie na BIZARNÉ rande: Neraz sa mu stalo, že žena prišla s kamošom O svojich zážitkoch rozpráva veselo, ale cítiť v tom aj trpkú príchuť. Števo z Prešova nám porozprával zaujímavé príbehy o bizarných rande.

Keď sa mal pred rokmi prvýkrát stretnúť s jednou z potenciálnych vážnejších známostí, folkloristkou Zuzanou, prebiehalo to poriadne rozpačito.

„Na rande síce prišla sama, ale potom povedala, že čaká aj kamoša. Nepochopil som to. Nejako mi to ani nevysvetlila, až potom mi niečo naznačovala, že sa lepšie cíti vo väčšej spoločnosti, ako vo dvojici. Čo už, stáva sa to,“ prezradil pre Dnes24.sk netypický priebeh rande.

Či môže prísť s kamošom

To však nebolo všetko. O niekoľko rokov si po iných skúsenostiach opäť dohodol rande, tentoraz s istou Simonou a stalo sa to isté.

„Nemohol som tomu uveriť. Zoznámili sme sa na zoznamke, mali sme pár dní intenzívny kontakt a dohadovali sme sa na stretnutí. No v deň D ho presúvala, čím mi len predlžovala stres, následne len tak mimochodom oznámila, že či môže prísť aj s kamošom. No skrátka, zažíval som déjà vu,“ hovorí s trpkým smiechom Števo.

Stretnutie prebiehalo viac-menej solídne, debata bola plynulá a príjemná, no istý pocit rozpačitosti pociťovali všetci traja.

V posteli už bez kamaráta

„Slečna si asi myslela, že to bude dobrý nápad a ja som nechcel odmietnuť, aby som hneď na prvom rande nevyznel negatívne, či panovačne. Potom však uznala, že lepšie by bolo byť vo dvojici a myslel si to aj jej kamarát. Vtedy boli spolubývajúci. Asi to mala byť pre ňu poistka, alebo čo. Faktom však je, že neskôr sme sa stretávali intenzívnejšie a v posteli už kamaráta, našťastie, nepotrebovala,“ prezradil ďalej Števo.

Nevie však, čím to je, že priťahuje takéto bizarné rande.

„Sám seba som sa pýtal, či mám toľkokrát rande, že občas sa niečo také môže vyskytnúť, alebo mám len jednoducho smolu. Možno niečo medzitým,“ priblížil ďalej a dodal: „Aby toho nebolo málo, okrem toho som sa kedysi ešte zaľúbil do super ženy, bola charizmatická a skvelo sa s ňou bavilo, no potom som zistil, že je lesbička a city mi nevie opätovať,“ dodal už s hurónskym smiechom.

