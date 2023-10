22 Galéria Zdroj: Facebook.com/Progresívne Slovensko , TASR/Jaroslav Novák PRESTRELILI?! Progresívne Slovensko po STATUSE o Izraeli čelí vlne KRITIKY Progresívne Slovensko sa vyjadrilo k situácii v Izraeli. Časť statusu však rozhnevala stovky ľudí. Reagovali aj známe osobnosti. 10. október 2023 Politika

V sobotu (7. októbra) podnikli komandá palestínskeho hnutia Hamas útok z pásma Gazy na Izrael. Počas útoku strieľali do civilistov aj príslušníkov izraelských ozbrojených zložiek.

Útok Hamasu si na území Izraela vyžiadal minimálne 900 obetí na životoch. Ďalšie stovky až tisíce ľudí sú nezvestné alebo sa stali obeťami únosu ozbrojencov.

Status, ktorý rozhneval mnohých

Na ozbrojenú inváziu reagovali svetoví a aj slovenskí politici, ktorí útok odsúdili. Ešte v sobotu sa k situácii vyjadrila aj strana Progresívne Slovensko (PS).

„Progresívne Slovensko odsudzuje útok Hamasu na Izrael. Niet žiadneho ospravedlnenia pre vystrelenie tisícov rakiet na husto obývané ciele. Rozumieme frustrácii Palestínčanov na okupovaných územiach s prístupom súčasnej vlády k riešeniu ich osudu. Ale ozbrojený útok je najhoršia možná odpoveď. Vyslovujeme úprimnú sústrasť obetiam tohto útoku a vyzývame na okamžité zastavenie násilia,“ znie status PS, pod ktorý sa podpísal Tomáš Valášek, ktorý je jedným z podpredsedov strany a v minulosti zároveň pôsobil ako veľvyslanec Slovenska pri NATO.

Zdá sa, že formulácia časti príspevku „rozumejú frustrácii Palestínčanov na okupovaných územiach s prístupom súčasnej vlády k riešeniu ich osudu,“ nebola práve najšťastnejšia. Pod príspevkom sa strhla búrka kritických komentárov.

„Žiadna frustrácia neospravedlňuje zabíjanie detí a nevinných civilistov,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší sa pridáva: „Pán Valášek, toto je úplne katastrofálne vyjadrenie k surovému teroristickému útoku. Teroristický útok nie je víno s prívlastkom. Žiadny "neskorý zber“ resp. „útok z frustrácie“ ani iné dovetky. Som šokovaný."

Reagujú aj známe osobnosti

Rozhorčenie netajila ani moderátorka Vera Wisterová. „Už 2 dni to tu necháte zavesené? Myslíte, že keby na Slovensku niekto vystrieľal zopár dedín a uniesol malé deti, ženy a ďalších civilistov – tiež by ste to nazvali ako “frustrácia ktorej rozumiete”? Veľké sklamanie z postoja Progresívne Slovensko,“ napísala pod status.

Ozval sa aj bývalý predseda zahraničného výboru parlamentu František Šebej. „Táto reakcia je absolútny hnus. Tak vy rozumiete frustrácii? Takže genocídna zúrivosť a vraždenie ako pochopiteľný dôsledok frustrácie? Nie je vám zle z vás samotných?“ pýta sa exposlanec.

Kritikou nešetril ani známy publicista Michal Havran: „Hamas sa nezaujíma o Palestínčanov a toto je proste strašná hovadina, čo ste napísali.“

Zdroj: Dnes24.sk

