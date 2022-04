Zdroj: TASR/Michal Svítok Šťastlivec zo Slovenska vyhral vyše 700-tisíc eur: NECHÝBALO veľa a bral by 19 miliónov! Ako každý utorok, aj tento bolo na programe žrebovanie lotérie Eurojackpot. No, a Slovensko v ňom malo vďaka tiketu podanom v Trnavskom kraji svojho výhercu. 14. apríl 2022 han Magazín

Pri pohľade na výhercov každému udrelo do očí druhé miesto vo výhernom poradí. Slovák vyhral 713 768,60 eur.

Tesne vedľa

„Šťastný Slovák, ktorý je naším prvým „utorkovým“ úspešným eurojackpotovým výhercom v druhom poradí, sa o pozíciu nedelil s nikým. Od hlavnej výhry v Eurojackpote, ktorá pre utorkové žrebovanie dosahovala 19 miliónov eur, ho delilo len jedno jediné číslo!“ informuje oficiálna stránka Tiposu.

Šťastlivec uzatvoril svoju stávku v pondelok na jednom z obchodných miest v Trnavskom kraji. „Obsluhu terminálu požiadal o náhodnú jednotipovú stávku v lotérii Eurojackpot a k nej si zvolil aj účasť v doplnkovej hre Eurojackpot JOKER. Za svoju stávku zaplatil obsluhe terminálu 3 eurá,“ uvádza portál prevádzkovateľa štátnej lotérie.

Aké mal čísla?

Terminál hráčovi vygeneroval pre lotériu Eurojackpot stávku s číslami 19, 20, 24, 36, 41 s powerballovou dvojicou čísel 4 a 6. Jeho stávka sa od čísel, ktoré boli vyžrebované, líšila len v jednom powerballovom čísle! „Namiesto powerballovej šestky bolo vyžrebované číslo 5. Táto náhoda spôsobila, že na Slovensku nepribudol ďalší eurojackpotový milionár,“ píše tipos.sk.

Na záver treba dodať, že ak by to jediné číslo Slovák trafil, mal by na účte 19 miliónov!

