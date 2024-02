16. február 2024 Hokej Prestupová BOMBA! Slovan sa dohodol s hviezdnym Jaroslavom Halákom Hokejový klub HC Slovan Bratislava sa predbežne dohodol so špičkovým brankárom Jaroslavom Halákom.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

HC Slovan Bratislava krátko pred koncom prestupového obdobia administratívne dotiahol možný príchod brankára Jaroslava Haláka. Klub o tom informoval na svojom webe.

„O tom, či a kedy Jaroslav Halák skutočne nastúpi v extralige za Slovan, sa rozhodne v priebehu najbližších dní,“ píše Slovan.

Halák sa aktuálne nachádza v Bostone a do slovenského hlavného mesta by mohol pricestovať najskôr na prelome februára a marca.

Čo na to Halák?

„Veľmi si vážim záujem Slovana o moje služby. Je to klub, z ktorého som sa odrazil do veľkého zámorského hokeja. Aj preto by som chcel byť v tejto chvíli absolútne korektný a otvorený k vedeniu klubu, svojim budúcim spoluhráčom a v neposlednom rade k fanúšikom Slovana. Uvedomujem si, že som viac ako desať mesiacov nestál v bránke v súťažnom zápase, aj keď som sa po celý ten čas snažil udržiavať v dobrej fyzickej kondícii. S manažmentom Slovana sme sa dohodli, že do klubu prídem a podpíšem riadny kontrakt, iba ak bez problémov prejdem dôkladnou zdravotnou prehliadkou a moje telo potvrdí, že je stopercentne pripravené absolvovať záťaž v zápasoch, ktoré klub čakajú vo vyvrcholení sezóny,“ vyjadril sa Jaroslav Halák.

Bohatá kariéra

Šikovný brankár je odchovancom klubu HK Ružinov 99. V Slovane pôsobil od svojich šestnástich rokov v doraste a juniorke. Za A tím odchytal 13 zápasov v sezóne 2003/2004.

„Od roku 2004 sa jeho kariéra už bez výnimky odohrávala v zámorí, najprv v juniorskej lige QMJHL, neskôr v AHL a od roku 2006 až do vlaňajška bol Jaro Halák pevnou súčasťou najlepšej hokejovej ligy sveta NHL. Až doteraz v nej odohral 620 zápasov, vrátane 39 vo vyraďovacej fáze o Stanley Cup,“ píše Slovan.

Jeho pôsobiskom v NHL bolo sedem klubov – Montréal Canadiens, St. Louis Blues, Washington Capitals, New York Islanders, Boston Bruins, Vancouver Canucks a naposledy v New York Rangers. Práve v New Yorku vlani nastúpil na svoj zatiaľ posledný zápas.

Za reprezentáciu Slovenska hral na troch majstrovstvách sveta a dvoch olympijských hrách.

Celkom nastúpil v najcennejšom drese na 46 zápasov.

V roku 2016 chytal aj za Tím Európy na prestížnom Svetovom pohári.

Nič mu nebráni

„Ak sa v najbližších dňoch Jaroslav Halák rozhodne pokračovať vo svojej úspešnej kariére v Slovane, po administratívnej stránke nebude nič brániť v tom, aby ho fanúšikovia Slovana a slovenského hokeja uvideli do niekoľkých dní opäť v bránke,“ informuje HC Slovan Bratislava.

Zdroj: Dnes24.sk