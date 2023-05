Zdroj: Facebook.com/Zuzana Čaputová , Facebook.com/Robert Fico Prezidentka ODMIETA spojenie so Sorosom: Fico šíri klamstvá, využijem právne prostriedky! A povedala si dosť! Zuzana Čaputová sa rázne postavila proti Robertovi Ficovi. 10. máj 2023 Správy

Prezidentka SR Zuzana Čaputová využije všetky právne prostriedky v súvislosti s vyjadreniami lídra Smeru-SD Roberta Fica, ktoré ju spájajú s finančníkom Georgom Sorosom či americkou ambasádou. Informovala o tom na svojom Instagrame.

Vyhrážajú sa jej

„Dnes Robert Fico opäť šíril klamstvá o americkej agentke, Sorosovej vláde, konzultáciách s americkou ambasádou. Zhruba v tom istom čase som mala ďalšie dva výsluchy ako poškodená pre nové vyhrážky zabitím voči mne a mojim blízkym. Dôvody vyhrážok ako vždy rovnaké – americká agentka, Soros, americká ambasáda,“ uviedla Čaputová.

Ako terč

Upozornila, že ide o klamlivé informácie: „Už nebudem po x-tý krát vysvetľovať, že je to absolútne klamstvo a zdĺhavo vysvetľovať, že okresný, krajský a napokon aj Ústavný súd jasne vyjadril, že tieto obvinenia sú nepodložené a prekračujú hranice politického súboja. Poslanec Fico to vie. A vie aj to, že robiť z niekoho terč svojimi nenávistnými klamstvami už na Slovensku zabíjalo,“ doplnila hlava štátu.

Prezidentka zároveň dodala, že neklesne na jeho úroveň, a nebude mu venovať žiadne prívlastky. No je odhodlaná využiť právne prostriedky na ochranu svojich detí aj inštitúcie, ktorú zastupuje.

Proces skladania prezidentskej vlády označil predseda Smeru za antidemokratický. Úradnícku vláda na čele s Ľudovítom Ódorom nepovažuje za prezidentkin návrh, ale Sorosovu voľbu.

