Prezidentka prijala Krajčího demisiu. Rezort zdravotníctva dočasne povedie Heger

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v piatok demisiu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO). Rezort bude dočasne viesť minister financií Eduard Heger.

Príhovor prezidentky

Krajčímu sa prezidentka poďakovala za úsilie a námahu, ktorú vynaložil pri výkone funkcie. „Dôverujem tomu, že rozhodnutia, ktoré ste prijímali, boli uvedené dobrými úmyslami. Žiaľ, niekedy ani toto neprináša také výsledky, aké by sme si priali,“ povedala.

„Faktom je, že sa vám vaše viaceré kľúčové odporúčania nepodarilo presadiť a nepodržali vás pri tom členovia vlády, ani vlastní ministri. Situácia sa aj preto kontinuálne zhoršovala,“ pokračovala prezidentka s tým, že sa nevie stotožniť s interpretáciou, že je jeho demisia podávaná ako obeta. „Je to prirodzený následok situácie, akej v pandémii a celej spoločnosti čelíme,“ dodala s tým, že od nástupcu očakáva, že v boji s pandémiou bude od vládneho kabinetu dôraznejšie vyžadovať väčšiu podporu a pomoc. „Pretože ak by minister zdravotníctva v čase pandémie aj naďalej zostal bezmocný, znamená to, že sme bezmocní všetci. Čo je stav, ktorý je pre Slovensko neprípustný,“ uzavrela prezidentka.

Demisia Krajčího

Krajčí oznámil svoj koniec vo funkcii vo štvrtok (11. 3.) s tým, že dve menšie koaličné strany podmienili zotrvanie vo vláde jeho demisiou. Premiér Igor Matovič (OĽANO) pôvodne avizoval, že z funkcie odíde postupne. Chcel tiež, aby Krajčí odišiel, až keď sa rozbehne očkovanie vakcínou Sputnik V. Meno nového ministra ešte nepovedali.

Vládna koalícia dohodu o svojom ďalšom fungovaní napokon neoznámila, hoci predseda Sme rodina Boris Kollár a šéf SaS Richard Sulík vo štvrtok napoludnie tvrdili, že kríza v koalícii sa skončila. Po neskoršej Matovičovej tlačovej konferencii o postupnom odchode Krajčího sa situácia zmenila, Sulík ohlásil ďalšie rokovania.

Krajčí následne v piatok ráno oznámil, že končí hneď, aby nebol ďalšou zámienkou na povalenie vlády. Sulík v piatok povedal, že Matovič svojím vystúpením zrušil dohodu a SaS svoj ďalší postup oznámi v pondelok 15. marca.

Vládna kríza prepukla po nákupe ruskej vakcíny Sputnik V, ktorá nie je v EÚ zatiaľ registrovaná. Napätie v koalícii je dlhodobo. Všetky strany sa zhodovali, že nechcú predčasné voľby. SaS a Za ľudí volali po rekonštrukcii vlá­dy.

Jediná podmienka

Odchod Mareka Krajčího (OĽANO) z pozície ministra zdravotníctva bola jediná podmienka koaličných partnerov Za ľudí a SaS pre pokračovanie koalície. Krajčího demisiou ju považuje OĽANO za splnenú. V piatok to uviedol zastupujúci minister zdravotníctva a zároveň šéf rezortu financií Eduard Heger (OĽANO).

„Túto dohodu považujeme za splnenú a veríme, že si už nikto nebude klásť žiadne ďalšie podmienky,“ doplnil Heger s tým, že pre Slovensko je dôležité, aby sa koalícia vrátila v plnom prúde k práci. Zároveň sa ospravedlnil všetkým tým, ktorých sa dotkla štvrtková (11. 3.) tlačová konferencia premiéra SR, po ktorej sa opäť vytvorilo pnutie v koalícii.

Krajčí je presvedčený o kompetentnosti svojich kolegov ministrov. Jeho veľkou túžbou je, aby vláda pokračovala ďalej. Po odovzdaní demisie do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej poďakoval zdravotníkom, ktorí bojujú v prvej línii s pandémiou nového koronavírusu.

„Svoj hrdinský boj zvládajú veľmi statočne a dobre,“ povedal exminister zdravotníctva. Ako dodal, podľa aktuálnych dát sú prognózy v súvislosti s pandémiou na Slovensku na nasledujúce týždne priaznivé. „Zdá sa, že druhú vlnu pandémie máme za sebou,“ uzavrel. Zároveň sa poďakoval za podporu. „Želám našej vláde, ale aj občanom krajiny len to najlepšie,“ povedal.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk