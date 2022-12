5 Galéria Zdroj: Instagram.com/zuzana_caputova Prezidentka sa postavila za ZNEVÝHODNENÉ deti: Ako spoločnosť NEROBÍME dosť! Podľa slov prezidentky Zuzany Čaputovej nedostávajú rodičia s deťmi so zdravotným znevýhodnením takú podporu, akú potrebujú. 3. december 2022 Monika Hanigovská Zo Slovenska

3. december 2022 Monika Hanigovská Zo Slovenska Prezidentka sa postavila za ZNEVÝHODNENÉ deti: Ako spoločnosť NEROBÍME dosť! Podľa slov prezidentky Zuzany Čaputovej nedostávajú rodičia s deťmi so zdravotným znevýhodnením takú podporu, akú potrebujú.

Ako spoločnosť zďaleka nerobíme dosť, aby rodičia s deťmi so zdravotným znevýhodnením mali podporu, akú potrebujú. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla pri príležitosti sobotného Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím.

Potrebujú podporu

„Je zjavné, že ako spoločnosť zďaleka nerobíme dosť, aby ste vy aj vaše deti mali podporu, akú potrebujete. Je veľmi potrebné dotiahnuť už začaté reformy vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami, k čomu sme sa zaviazali v Pláne obnovy. Potrebujeme tiež posilniť služby včasnej intervencie pre rozvoj dieťaťa a ďalšie služby a veľmi myslieť aj na to, že práve takéto rodiny patria medzi tie, na ktoré najviac dopadá zdražovanie,“ napísala prezidentka na Instagrame.

Sú inšpiráciou

Rodičia sú podľa slov Čaputovej inšpiráciou tým, akou sú obrovskou oporou nielen svojim deťom, ale i vzájomne ďalším rodinám. „Musíte mať pocit ďaleko väčšej podpory aj našej spoločnosti, ktorej ste rovnocennou súčasťou,“ dodala hlava štátu.

Deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodičov hlava štátu privítala aj v Prezidentskom paláci.

Ako priblížila Čaputová, rodičia z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením jej rozprávali o živote svojich detí, o ich každodennom zápase o dôstojnosť, aby mohli čo i len trochu fungovať ako každá iná rodina v bežnom živote. Témou boli aj chýbajúce podporné služby či nepripravenosť škôl a škôlok na vzdelávanie znevýhodnených de­tí.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk