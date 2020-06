23. jún 2020 Milan Hanzel Správy Prezidentka sa prihovorila k novej vlne koronavírusu: TAKÝTO má názor na prísne opatrenia!

Na prípadnú druhú vlnu pandémie nového koronavírusu musíme byť pripravení. Zaviesť prísne obmedzenia by bola najkrajnejšia možnosť, myslí si prezidentka.

Zdroj: TASR

Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti po utorkových telefonátoch s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO) a hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom. Obaja ju ubezpečili, že sa pracuje na prípravách na prípadný návrat pandémie a že počet testovaní sa opäť zvýši.

Prvú vlnu sme zvládli

Prezidentka pripomenula, že prvú vlnu pandémie Slovensko zvládlo vďaka disciplíne ľudí a zavedeniu tvrdých opatrení. „Zaviesť naspäť najprísnejšie obmedzenia by bola najkrajnejšia možnosť. Vyhnime sa takémuto scenáru a venujme teraz všetku potrebnú energiu do príprav inteligentného systému, ktorý nám dovolí efektívne identifikovať chorých a testovať všetkých, s ktorými prišli do kontaktu,“ vyzvala.

Pandémia je tu stále

Čísla zo zahraničia podľa Čaputovej naznačujú, že zápas s pandémiou pokračuje. Poukázala na najvyšší denný nárast prípadov od vypuknutia pandémie v uplynulú nedeľu (21. 6.). „Vyjadrila som presvedčenie, že je dôležité, aby sme nepoľavovali a čo najskôr mali pripravený systém účinného testovania, aby sme možný nárast infikovaných dokázali zvládnuť bez opätovného uzatvorenia celej krajiny, firiem, inštitúcií a prevádzok,“ zdôraznila prezidentka.

Zdroj: TASR