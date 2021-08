7 Galéria Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj Lákavá ATRAKCIA pri Trnave: V kukuričnom bludisku sa môžu stratiť deti aj dospelí Chcete sa zabaviť a zažiť niečo nové na čerstvom vzduchu? Kukuričné bludisko si vychutnáte cez deň aj v noci. 9. august 2021 Monika Hanigovská Regióny

7 Galéria Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Milovníci atrakcií a zážitkov si prídu na svoje! Pri Vlčkovciach neďaleko Trnavy vyrástlo na ploche 4,5 hektára kukuričné bludisko s náučným charakterom. Redakcia Trnava24 zisťovala pre vás podrobnosti.

Nový tvar a téma

Kukuričné bludisko otvorili návštevníkom 7. augusta. Zisťovali sme, na čo sa môžete tešiť aj v nasledujúce dni.

„Láka novými témami a novým tvarom. Veľké bludisko má vesmírnu tematiku a v malom sa môžu návštevníci tešiť na spracovanú tému, akou je hmyz,“ informovala nás Lenka Sedláková, pričom jedným dychom prezradila, že tohtoročné veľké bludisko je skrášlené rôznymi geometrickými tvarmi.

„Pre deti je to zážitok, taká skúška odvahy. Naviac, keď svieti mesiac a je jasná obloha, tak nepotrebujete ani baterku. Je to výnimočné,“ povedala Sedláková.

Pre deti a dospelých

Veľké bludisko je na ploche 3,1 hektára a jeho zložitejšia trasa meria 2 300 metrov, no podľa slov organizátorov sa návštevníci nachodia oveľa viac, keďže musia nájsť všetky stanovištia. Čo je cieľom blúdenia? Vyhľadať všetky rozmiestnené tabuľky s témou vesmír, vyplniť tajničku a potom hľadať cestu von.

Malé bludisko na ploche 1,4 hektára je jednoduchšie, trasa meria približne 1 050 metrov. Ako informuje organizátor na Facebooku, je určené hlavne pre našich najmenších návštevníkov, ale aj starších zvedavcov.

„V uličkách sú ukryté tabuľky so zaujímavosťami o hmyze, ktoré deti musia nájsť. Ak nevedia čítať, tak im prečítate text a otázku, odpoveď na ňu zapíšete do tajničky, ktorú dostanete na pokladni pri zakúpení vstupeniek.“ Za vyplnenú tajničku deti dostanú malú pozornosť.

Aj strašidlá

Ako informuje organizátor, pripravené je aj špeciálne blúdenia s rozprávkovými bytosťami, pirátmi, strašidlami, ale aj s postavami z hororových filmov. „Kto sa bojí strašidiel, tak môže prísť na nočné blúdenia bez strašenia.“

Počas nočného dobrodružstva môžu použiť malí aj veľkí objavitelia zasvietiť na cestičku. No pozor, zakázané sú čelovky. „Oslepujú nielen detičky, preto je lepšie mať baterku alebo nejaký lampáš,“ upozorňuje organizátorka. Odvážnejší to môžu skúsiť bez svetla.

Skoro neotvorili

„Mysleli, sme že tento rok ho už vôbec neotvoríme, keďže v júli bolo extrémne sucho, ten bol za niekoľko rokov najsuchší.“ Kukuričnému lákadlu nepriala ani jar, kukurica rástla pomaly.

„Mali sme pôvodne otvárať prvého júla, kukurica bola však veľmi nízka. Nemalo to zmysel. Koncom júla však popršalo, nebolo to veľa, no stačilo to na to, aby vyrástla.“

Cenník atrakcie

Vstupné do oboch bludísk a celého areálu je pre deti do 2,99 roka zdarma, pričom deti od 3 rokov a dospelí zaplatia 3 eurá za osobu. Pozor, platba kartou nie je možná.

Otváracie hodiny sú prispôsobené počasiu, preto si na Facebooku overte otváraciu dobu vopred.

Foto: ilustračné

Ako to vyzeralo na predchádzajúcom ročníku? Pozrite sa!

7 Galéria

Zdroj: TASR

