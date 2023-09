Zdroj: Facebook.com/OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Pročko schytal úder VAJCOM do hlavy, skončil s golierom: Až som mal ISKRIČKY v očiach! Pár dní pred voľbami sa strana Igora Matoviča zviditeľňuje v médiách viac škandálmi, ako správami o ich volebnom programe. Niekdajší zabávač Jožo Pročko sa dnes posťažoval, ako dopadol po útoku vajcom. 19. september 2023 ELA Správy Politika

V priebehu niekoľkých dní sa to na OĽANO a PRIATELIA valí zo všetkých strán. Najprv došlo k fyzickej potýčke medzi šéfom strany a expremiérom Igorom Matovičom a bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom. Ako povedal Robert Fico, Matovič schytal „dve výchovné“ za to, keď im prerušil tlačovku.

S golierom na krku

O pár dní sa do potýčky dostal dnes už bývalý kandidát za OĽANO Tomáš Holkovič, keď ho pľuvancami vyprovokoval muž v Petržalke a Holkovič mu uštedril „dve otcovské“. No a včera to vrelo aj v uliciach Lučenca, keď sa tam objavil niekdajší zabávač a dnes poslanec Jožo Pročko. Jeho predvolebná akcia sa premenila na pouličnú potýčku. Aj on schytal úder päsťou, ale aj niekoľko vajec na hlavu.

"Pohmoždená hlava s odreninou a podvrtnutie krčnej chrbtice,“ prečítal dnes na tlačovke svoj zdravotný stav z lekárskej správy. Krk mu zdobil golier. Ako povedal, od útoku má sucho v ústach a krčný golier bude nosiť len štyri dni.

Iskričky v očiach

Keďže si bývalý humorista a moderátor všetko nahrával na video, ktoré si môžete POZRIEŤ TU, je tam vidieť, že sa vybral aj za mestskou políciou. Sťažoval sa aj na nich, lebo podľa jeho slov so spomínanými mužmi nič neurobili.

„Včerajšok bol veľmi vypätý a agresívny,“ povedal k incidentu Pročko a počas tlačovky pustil ďalšie video z včerajšieho incidentu v Lučenci. Podotkol, že muž ktorý sa mu včera vyhrážal, tak na na neho už v minulosti podal trestné oznámenie.