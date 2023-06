Zdroj: Unsplash.com Projekt za 18 miliónov eur: Pri TEJTO obci na východe má vyrásť nová slnečná elektráreň V obci na východnom Slovensku sa plánuje výstavba fotovoltickej elektrárne, pričom tvoriť ju bude vyše 54-tisíc solárnych panelov. 29. jún 2023 TOS Technológie

29. jún 2023 TOS Technológie Projekt za 18 miliónov eur: Pri TEJTO obci na východe má vyrásť nová slnečná elektráreň V obci na východnom Slovensku sa plánuje výstavba fotovoltickej elektrárne, pričom tvoriť ju bude vyše 54-tisíc solárnych panelov.

Pri obci Bunkovce v Sobraneckom okrese chcú postaviť fotovoltickú elektráreň s celkovým výkonom 30 MW. Vyplýva to zo zámeru firmy Green energy estate, ktorý spoločnosť predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Informuje o tom portál ASB.sk.

18 miliónov

Odhadované investičné náklady predstavujú podľa zámeru spoločnosti čiastku približne 18 miliónov eur.

„Celá sústava bude pozostávať zo súboru zariadení. Jadro fotovoltického systému budú tvoriť fotovoltické moduly, ktoré sa skladajú z navzájom poprepájaných fotovoltických článkov,“ píše sa podľa ABS.sk v zámere, ktorý počíta s 54-tisíc fotovoltickými panelmi. Ich presný počet bude závisieť od konkrétneho typu.

Časový plán

S výstavbou by chcela spoločnosť začať v januári budúceho roka a trvať by mala jeden rok. Začiatkom roka 2025 sa plánuje skúšobná prevádzka a v apríla toho istého roku by mala byť spustená trvalá prevádzka.

Elektráreň by sa mala rozprestierať na pozemku s celkovou výmerou viac ako 570-tisíc metrov štvorcových. Väčšina parciel je v katastri vedená ako orná pôda, niektoré ako ostatné plochy. Prevažná väčšina je vo vlastníctve investora.

