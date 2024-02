23. február 2024 Regióny Protesty farmárov? Rozporuplné reakcie na to, čo urobili na kruháči pri Trebišove! Slovensko zažilo historicky najväčší protest farmárov a vo veľkom sa protestovalo aj v Košickom kraji.

Polícia v Košickom kraji počas štvrtkového protestu farmárov upozorňovala na zablokovaný kruhový objazd v Hriadkach v okrese Trebišov.

Farmári tam vysypali vlečku hnoja.

Do 14-tej nebolo možné týmto úsekom prejsť. Tak, ako na tieto protesty vo všeobecnosti, aj na tento počin sú názory ľudí na sociálnych sieťach dosť protichodné.

Rozporuplné reakcie

Pri videu z Hriadok, ktoré bolo zverejnené v dopravnej skupine na Facebooku, sa objavili takmer dve stovky komentárov. Niektoré vyjadrujúce podporu farmárom, iné poukazujú na to, že si nevybrali tú „správnu“ cestu a hnoj mali vysypať, keď už, niekde bližšie ku kompetentným.

„Pre cirkus farmárov, to musíme strpieť. Samé zbytočné obchádzky a kilometre navyše, kto nám to preplatí? Čo tým vyriešia, keď to vyložil na kruháči? Pri parlamente to mal vyspať,“ napísal Marián.

„Všade vo svete ľudia podporujú jeden druhého v štrajku.. V Nemecku to bolo zaujímavé… Len Slovák napíše, že či im j**e… Ale to je také slovenské podrážať si kolená,“ okomentovala Ľudmila.

Schválne sme vybrali práve tieto dva komentáre obsahujúce rozdielne názory, keďže mali najväčšiu podporu v podobe lajkov spomedzi všetkých. A zaujímavosťou je, že počet lajkov pri oboch bol v čase zverejnenia článku približne rovnaký.

Proti čomu protestujú?

Niektorí užívatelia sociálnych sietí tvrdia, že farmári dostatočne nevysvetlili, proti čomu protestujú. Medzi hlavné dôvody nespokojnosti nielen slovenských, ale európskych poľnohospodárov patrí obrovské množstvo byrokracie, ktorú Európska komisia kladie na poľnohospodárov a potravinárov či podľa nich nereálne stanovené zelené ciele a nedostatočná ochrana európskych trhov pred dovozmi ukrajinských komodít.

„Naši poľnohospodári chcú chovať zvieratá, pestovať plodiny a vyrábať potraviny, nie sedieť za počítačom a lúštiť niekedy až nezmyselné požiadavky Európskej komisie, ktoré sa neustále menia a brzdia rozvoj vidieka,“ uvádla pred protestom Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.

Zdroj: Dnes24.sk