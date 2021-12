Zdroj: TASR/AP PRVÁ predpoveď počasia na Vianoce: SNEH sa udrží tam, kde by ste to najmenej ČAKALI! Onedlho tu máme Vianoce, preto vás iste napadlo, aké bude počas najkrajších sviatkov počasie. Známy meteorológ Jozef Iľko poskytol prvú prognózu. 13. december 2021 han Zo Slovenska

13. december 2021 han Zo Slovenska PRVÁ predpoveď počasia na Vianoce: SNEH sa udrží tam, kde by ste to najmenej ČAKALI! Onedlho tu máme Vianoce, preto vás iste napadlo, aké bude počas najkrajších sviatkov počasie. Známy meteorológ Jozef Iľko poskytol prvú prognózu.

Po minulé roky bývalo pravidlom, že sa na Vianoce oteplilo takmer na celom území Slovenska. Ako uvádza portál TV Markíza, teraz to bude iné.

O necelé dva týždne tu máme Štedrý deň, preto sa tvnoviny.sk obrátili na odborníka, meteorológa Jozefa Iľka. Budú teda sviatky na blate alebo na ľade?

Slová Iľka

Biele Vianoce bývali výnimkou, no teraz to môže byť iné. „Pranostika, ktorá hovorí, že na Adama a Evu čakajte oblevu, sa tento rok zrejme nenaplní,“ priblížil pre TVNOVINY.sk Iľko. Teplo teda nebude, ale ani veľa snehu. „Sneh môže počas najbližších dní napadnúť na severe a východe. Bude to však skôr snehová prehánka,“ dodal meteorológ.

Koľko bude stupňov?

Budúci týždeň vyskočia teploty na približne 5 stupňov, no potom podľa Iľka klesnú. „Na väčšine územia môžeme očakávať celodenný mráz. Je tu preto väčšia šanca, že Vianoce budú na ľade. Biele budú zrejme iba na juhozápade Slovenska, kde sa udrží snehová pokrývka,“ citujú tvnoviny.sk Jozefa Iľka.

