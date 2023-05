Zdroj: iMeteo.sk Rúti sa k nám CHAPPU! Prinesie jedny z najintenzívnejších zrážok a búrok tento rok, KEDY udrú? Nad Stredozemným morom sa formuje výrazná tlaková níž, ktorá už v utorok začne ovplyvňovať počasie na našom území. 16. máj 2023 ELA Správy Zo Slovenska

Pripravte sa na možné bleskové povodne, búrky a výdatný dážď. Počasie sa už o niekoľko hodín v celej našej oblasti výrazne zhorší o čo sa postará rozsiahla tlaková níž, ktorá sa aktuálne formuje nad Stredomorím, informuje iMeteo.sk.

Táto tlaková níž už v utorok postúpi do našej oblasti a prinesie rozsiahlu vlnu zrážok a búrok. Zrážky, prípadne búrky budú aj intenzívne a dorazia na naše územie v niekoľkých vlnách. Zrážky sa budú vyskytovať do štvrtka.

Príde níž Chappu

Už v týchto chvíľach sa nad Stredomorím prehlbuje tlaková níž. ktorú nemeckí meteorológovia pomenovali Chappu. Táto níž by nemala postúpiť do našej oblasti, ale zostane nad Jadranom a bude do našej oblasti od juhu pumpovať teplý a vlhký vzduch. Od juhu k nám tak budú postupovať jednotlivé zrážkové vlny.

„Prvá zrážková vlna sa už v utorok ráno dostane do Talianska a do oblasti Balkánu. Okolo poludnia začnú zrážky postupovať nad našu oblasť a popoludní by sa malo postupne od juhu rozpršať aj na Slovensku,“ dodáva iMeteo.

Najzaujímavejšia situácia nás však čaká v noci z utorka na stredu, kedy zrážky budú nad našim územím rozsiahle a výdatné. V zrážkovom poli budú naviac vnorené búrky, ktoré zrážkovú činnosť zvýraznia. V niektorých oblastiach by mohlo napršať aj 10 mm za hodinu.

Prídu aj búrky, hrozia povodne

Pripravte sa na to, že nepriaznivé počasie tak skoro neskončí. Čaká sa od utorkového poludnia až do štvrtkového poludnia. Za toto obdobie k nám budú postupovať od juhu jednotlivé vlny zrážok a búrok, ktoré prinesú do štvrtka desiatky milimetrov.

To, kde spadne najviac zrážok je aktuálne ťažké predikovať. To je však ťažké pri každej tlakovej níži. Ťažisko najvýdatnejších zrážok by sa však podľa najpravdepodob­nejšieho scenára malo nachádzať na juhu a západe Slovenska.

Ilustračné foto

Zdroj: iMeteo.sk