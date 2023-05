10 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Slovenskí fanúšikovia zaplavili lotyšskú Rigu: Vykúpili VŠETKY hokejové dresy! Hokejisti s dvojkrížom na hrudi sa na tohtoročnom šampionáte môžu opierať o búrlivú podporu z tribún. Fanúšikovia neváhali cestovať do lotyšskej metropoly dlhé hodiny. 16. máj 2023 Hokej

Tri ťažké zápasy na MS v Rige zanechali na slovenských hokejistoch drobné šrámy, aj preto realizačný tím zrušil utorňajší tréning a hráčom dal úplné voľno. Niektorí ho využili na aktívnu regeneráciu, niektorí na prehliadku mesta, kde sa už piaty deň vo veľkých či menších skupinkách pohybujú slovenskí fanúšikovia.

Cestujú dlhé hodiny

To, že hokej je na Slovensku mimoriadne populárny, potvrdzuje rok čo rok každý šampionát. Do lotyšskej metropoly prúdili od piatka fanúšikovia rôznym spôsobom. Mnohí dali prednosť pohodlnejšej leteckej doprave, iní merali cestu do Rigy autami. „My sme vyrazili v stredu dva dni pred prvým zápasom, cesta nám aj s prestávkami trvala okolo 15 hodín,“ povedal nám jeden zo skupinky Slovákov pred fanzónou.

Vykúpili všetky dresy

Identifikovať fanúšika slovenského národného tímu je v Rige jednoduché. Každý má na sebe dres z rôznymi motívmi. Niektoré pripomínajú zlatý rok 2002 z Göteborgu, kde slovenskí hokejisti získali zatiaľ svoj jediný titul na MS. Ďalšie sú z obdobia po ňom, ale fanúšikovia idú s dobou a kupovali si aj súčasné dresy.

O tie bol v oficiálnom fanshope veľký záujem, čo potvrdzuje fakt, že tie slovenské sa do pondelňajšieho večera ako jediné vypredali.

Fanzónu organizátori postavili hneď vedľa arény, kde prebiehajú zápasy na šampionáte. Prím v nej hrali Slováci spolu s Čechmi, vidieť zmiešané skupinky oboch národov pri jednom stole bolo bežné. Pri pive rozoberali nielen vzájomný zápas z piatka, v ktorom Česi zvíťazili 3:2, ale aj ďalší priebeh šampionátu.

Vzájomná podpora

V pondelok večer českí fanúšikovia utešovali slovenských po prehre 1:2 po nájazdoch s Kanadou, úlohy si vymenili onedlho, keď im Slováci pomáhali prekonať sklamanie po prehre s Lotyšmi. Domáci priaznivci po tomto triumfe oslavovali dlho do noci a to aj mimo fanzóny v uliciach Rigy, kde je pivo lacnejšie. Pred arénou za neho fanúšik zaplatí 6 eur.

Najbližšie sa slovenskí hokejisti predstavia na MS po dvoch dňoch voľna. Vo štvrtok o 19.20 SELČ ich čaká Švajčiarsko a o deň neskôr nastúpia v rovnakom čase proti Kazachstanu. Je zrejmé, že pred nasledujúcim víkendom sa do dejiska MS opäť privalí ďalšia vlna fanúšikov zo Slovenska. Ak si však neprinesú dresy z domova, vo fanzóne pri hale už nepochodia. Podľa predavačky už totiž ďalšiu várku tovaru neočakávajú.

