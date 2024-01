10. január 2024 ELA Politika Medzinárodná HANBA! Blanár NEODSÚDIL presun zbraní medzi Ruskom a KĽDR, 48 krajín ÁNO! Poslanec Národnej rady SR a podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Tomáš Valášek iniciuje zvolanie mimoriadneho zahraničného výboru.

Zdroj: TASR/DUNA/MTI-Zoltan Balogh

Kritizuje šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD), že sa Slovensko nepridalo k vyhláseniu 48 krajín, ktoré odsúdili presun zbraní medzi Ruskom a Severnou Kóreou. Mal by podľa neho za svoje správanie zodpovedať. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia PS.

Valášek: Sme v absurdnej situácii

Valášek podotkol, že ruský útok severokórejskými zbraňami je vážna eskalácia konfliktu na Ukrajine. „Naša vláda je v absurdnej situácii, že odmieta vojenskú pomoc obeti agresie Ukrajine, ale v podstate svojím mlčaním schvaľuje vojenskú pomoc totalitnej Severnej Kórey vojskám ruského agresora,“ skonštatoval. Ide podľa neho o veľmi zlý krok pre slovenskú bezpečnosť, ale aj o medzinárodnú han­bu.

„Keď sa ruský a severokórejský diktátor spoja v útoku na demokratickú krajinu, väčšina slobodných štátov v tom má jasno: agresiu diktátorov odsúdia. Štyridsaťosem štátov tak urobilo. Jediné výnimky spomedzi členských krajín NATO a EÚ? Slovensko, Maďarsko a Turecko. Iba vlády Fica, Orbána a Erdogana si odmietli vybrať medzi diktatúrou a demokraciu, slobodným svetom a tým totalitným, agresorom a obeťou,“ vyhlásil Valášek.

Tvrdí, že Blanár by sa mal za svoje konanie zodpovedať. Argument, že list nepodpísal, lebo nevidel dostatočné dôkazy, podľa neho neobstojí.

Blanár chce dôkazy

„Ako potom vysvetľuje postoj tých 48 signatárov vrátane krajín, ako Nemecko, Francúzsko či Veľká Británia? Že sú nesvojprávni alebo že nečítajú, čo podpisujú?,“ skonštatoval.

Spojené štáty spolu so svojimi partnermi odsúdili v utorok presuny zbraní medzi Severnou Kóreou a Ruskom vrátane použitia severokórejských balistických rakiet proti Ukrajine na prelome rokov.

Vyhlásenie podpísalo takmer 50 krajín vrátane Spojených štátov, Kanady, Austrálie, Japonska a všetkých krajín Európskej únie okrem Slovenska a Maďarska.

Líder hnutia Slovensko Igor Matovič označil to, že sa SR nepridala k ostatným krajinám za medzinárodnú hanbu. Slovensko podľa jeho slov spôsobom vládnutia smeruje k Bielorusku. „Stavajú nás do veľmi zlého svetla. Takéto postoje nám do budúcna určite ublížia,“ povedal s tým, že nás sledujú aj zahraniční investori, ktorí si môžu povedať, že do tzv. novodobého Bieloruska investíciu neumiestnia. Toto už dnes podľa neho nie je právny štát.

Blanár ozrejmil, že Slovensko je pripravené odsúdiť presun zbraní medzi medzi Ruskom a Severnou Kóreou po predložení relevantných dôkazov, ktoré mu aktuálne chýbajú.

„Odmietame, aby sme dostali do rúk text, ktorý nemôžeme pripomienkovať, a zároveň sa k niečomu prihlásili, keď k tomu nemáme relevantné dôkazy,“ doplnil.

Zaskočené KDH

Podpredsedu KDH Mariána Čaučíka zaskočilo, že mal Juraj Blanár problém odsúdiť presun zbraní medzi Ruskom a Severnou Kóreou. TASR o tom informovala hovorkyňa KDH Lenka Halamová.

„Zaskočilo ma, že Slovensko sa nepridalo k 48 štátom, ktoré odsúdili ruské útoky severokórejskými balistickými strelami na Ukrajinu. Ako sa píše vo vyhlásení štátov NATO a EÚ (s výnimkou Turecka a Maďarska) ‚Transfer balistických rakiet zo Severnej Kórey zvyšuje utrpenie ukrajinského ľudu a podporuje agresívnu vojnu Ruska‘, to je jasný fakt,“ uviedol Čaučík.

Zdroj: TASR