5. apríl 2024 Rastislav Búgel Hokej RANA pre trénera Ramseyho! Na MS nemôže počítať s týmto obrancom, ZLOMIL si ruku Hokejové majstrovstvá sveta sa blížia a tréner reprezentácie musí riešiť ďalší nepríjemný problém. Nemôže počítať so službami skúseného obrancu.

Bohužiaľ, slovenský národný tím sa na majstrovstvách sveta v Česku nebude môcť oprieť o služby skúseného obrancu.

Účastník šiestich šampionátov si totiž zlomil ruku!

Rana do ruky

Ako informoval Čas.sk, šikovný obranca sa zranil v zápase play-off českej ligy.

„Zranil som sa vo štvrtom súboji proti Litvínovu, keď som dostal tvrdú ranu pukom do ruky. Hoci som ešte dohral tretinu, ďalej to už nešlo a už som ďalej do série žiaľ nezasiahol,“ povedal pre denník Marek Ďaloga.

Obranca Komety Brno absolvoval vyšetrenia, ktoré odhalili zlomeninu pravej ruky. „Našťastie nemám kosť vykrivenú, takže mi to nemusia operačne naprávať. Dostal som však dlahu, ktorú budem musieť nosiť až päť týždňov,“ dodal Ďaloga.

Palce bude držať na diaľku

Skúsený obranca predĺžil zmluvu s Brnom aj na ďalšiu sezónu. Majstrovstvá sveta v Česku si však bude musieť nechať ujsť.

„Keby som bol zdravý a dostal šancu zabojovať o miesto, tak by som išiel. Ale zlomenina ruky mi to nedovolí. Budem však chalanom držať na diaľku palce. Budú hrať v Česku, takže bude domáce prostredie a verím, že svojimi výkonmi potešia fanúšikov,“ uzavrel Marek Ďaloga.

Zdroj: Dnes24.sk