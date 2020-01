6. január 2020 Rôzne RANNÁ ŠTVORKA: Pondelok s teplotami od -3 až po +4 stupne, oslavuje Antónia

Pranostika na dnes znie: "Ak je na Tri krále jasno, zdarí sa pšenica." Meniny oslavuje Antónia. Jasno až polojasno, prechodne až oblačno. Ojedinele snehové prehánky. Najvyššia denná teplota -3 až +4 stupne.

Zdroj: TASR

Západ: Prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 0 až 4 stupne.

Stred: Prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe spočiatku možnosť snehových prehánok. Najvyššia denná teplota –3 až 2 stupne, na juhu Banskobystrického kraja ojedinele do 4 stupňov.

Východ: Prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe spočiatku možnosť snehových prehánok. Najvyššia denná teplota –3 až +2 stupne.

Meniny má Antónia

Ženské meno Antónia má latinský pôvod a v preklade znamená „vynikajúca“. S nositeľkami tohto mena sa stretávame na Slovensku ojedinele a oslovujeme ich Tonka, Tonina, Tonička. Svoje meniny oslavujú 6. januára.

Antónie sú plné dôvtipu a neustále v pohybe. Zbožňujú slnko a túžia spoznávať exotické krajiny a nových ľudí. Tieto ženy nežijú v ústraní, svoj život potrebujú naplno prežívať. Môžeme u nich spozorovať, že sú schopné dokonale predstierať emócie, dokonca tak, že presvedčia i samy seba pomocou dojemných dôverností, ktoré sú však viac-menej vymyslené. Neznesú, aby sa veci udiali bez nich. Často sa obklopujú partiou skvelých priateľov. Nemožno povedať, že štúdium Antónie nadchýna. Keď dospejú, vyberú si napríklad miesto spravodajkyne, sú vždy pripravené zbaliť kufre a odísť tam, kde sa niečo deje.

Antónie nemajú veľmi pevné zdravie. Ich obľúbená farba je červená, ochranná rastlina rumanček a ochranný kameň rubín.

Stalo sa doma

1884 – Začalo sa vyučovanie na Vinohradníckej škole v Bratislave, ktorá bola prvou svojho druhu v Uhorsku.

1983 – Pápež Ján Pavol II. vysvätil za biskupa rektora Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme Dominika Hrušovského.

2009 – Dodávky zemného plynu na Slovensko postihol krízový stav. V dôsledku sporu medzi Ruskom a Ukrajinou klesli o 70 percent.

2015 – Hokejoví reprezentanti si vybojovali bronzové medaily na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Kanade, keď zdolali v súboji o tretie miesto favorizovaných Švédov v torontskom Air Canada Centre 4:2. Zopakovali tak doposiaľ jediný medailový úspech zo šampionátov tejto vekovej kategórie, keď sa v roku 1999 tešili rovnako z bronzu.

Stalo sa vo svete

1066 – Harold II. bol korunovaný ako posledný Anglosas za kráľa Anglicka pred príchodom Normanov.

1422 – Husitské vojská pod vedením Jána Žižku porazili pri Kutnej Hore vojsko kráľa Žigmunda Luxemburského.

1453 – Rímskonemecký cisár Fridrich III. povýšil Rakúsko na veľkovojvodstvo.

1825 – V Moskve otvorili novú budovu Bolšoj teatr (Veľké divadlo).

1950 – Spojené kráľovstvo ako prvý západný štát uznali de iure Čínsku ľudovú republiku (ČĽR).

1978 – Americký minister zahraničných vecí Cyrus Vance odovzdal v maďarskej Budapešti uhorskú kráľovskú korunu a ostatné korunovačné klenoty, ktoré v roku 1944 odviezli do USA maďarskí utečenci. Koruna je známa pod názvom svätoštefanská.

1992 – Jednotky gruzínskej opozície dobyli parlament a po krvavých nepokojoch ušiel z Tbilisi prezident Zviad Gamsachurdia s rodinou a vojenskou ochrankou do Arménska, moc v krajine prevzala Vojenská rada a pod jej záštitou vznikla dočasná vláda.

2008 – Jedna z najslávnejších výletných lodí na svete Queen Elizabeth 2 (QE2) sa vydala z britského prístavu Southampton na svoju poslednú okružnú plavbu, po ktorej ju premenili na plávajúci hotel v Spojených arabských emirátoch (SAE).

2009 – Ruský energetický monopol Gazprom znížil dodávky plynu do Európy o približne dve tretiny.

2010 – Americkí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa stali majstrami sveta, keď v dramatickom finále v Saskatoone zdolali domáci výber „javorového listu“ 6:5 po predĺžení.

2013 – Palestínsky prezident Mahmúd Abbás nariadil svojej vláde, aby oficiálne zmenila doterajší názov Palestínska samospráva na Štát Palestína.

2019 – Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí a patriarcha koptskej pravoslávnej cirkvi Teodor II. slávnostne otvorili v Káhire nový kresťanský chrám, Katedrálu Narodenia Pána.

Skladba dňa

1946 – Narodil sa Syd Barrett (vlastným menom Roger Keith Barrett), Cambridge, spevák a skladateľ, zakladajúci člen legendárnej skupiny Pink Floyd. Patril k výrazným postavám britského psychedelického rocku. Jeho muzikantské začiatky patria k skupinám Geoff Mott & The Mottoes a Hollering Blues. Na konci roku 1965 bol pri založení skupiny Pink Floyd, ich prvý názov bol Pink Floyd Sound. V apríli 1967 vydali prvý singel so skladbou Arnold Layne. V auguste 1967 nahrali prvý album The Piper At The Gates Of Dawn. Bolo na ňom 11 skladieb, osem z nich zložil sám Barrett. Po vydaní albumu zo skupiny odišiel, príčinou bola drogová závislosť a psychická nevyrovnanosť. Na sólovej dráhe vydal dva albumy, The Madcap Laughs v januári 1970 a Barrett v novembri 1970. Syd Barrett zomrel 7. júla 2006 (rakovina pankreasu) vo veku 60 rokov v Cambridge.

Foto: ilustračné

Zdroj: YouTube.com

