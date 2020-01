7. január 2020 Rôzne RANNÁ ŠTVORKA: Pred 410 rokmi objavil Galileo 4 najväčšie mesiace Jupitera

Pranostika na dnes znie: "Keď január vodu pustí, v ľad ju zas marec zhustí." Meniny oslavuje Bohuslava. Slnečno, miestami hmla. Teploty -1 až 4 stupne Celzia.

Západ: malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty –3 až –6 a najvyššie denné teploty 1 až 4 stupne Celzia.

Stred: malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty –4 až –9 a najvyššie denné teploty –1 až 3 stupne Celzia.

Východ: malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty –4 až –8 a najvyššie denné teploty –1 až 3 stupne Celzia.

Meniny má Bohuslava

Ženské meno Bohuslava má slovanský pôvod a jeho význam je „Bohu buď slávna“. S nositeľkami tohto mena, ktoré oslavujú 7. januára, sa na Slovensku stretávame výnimočne a oslovujeme ich aj Božka, Bohuna, Slávka.

Bohuslavy sú poetky, ktoré rady snívajú. Netreba ich poháňať, lebo, aj keď sú inteligentné, potrebujú istý čas, aby pochopili, čo od nich chceme. Bohuslavy študujú nepravidelne, no veľmi ich priťahujú humanitné vedy. V zamestnaní môžu mať Bohuslavy problémy, lebo sú im dosť vzdialené disciplína aj zmysel pre zodpovednosť. Môžeme o nich povedať, že sú to dámy s melancholickým šarmom a so zasnenými očami.

Stalo sa doma

1611 – V Bytči popravili pomocníkov Alžbety Bátoriovej, ktorých obvinili z vrážd mladých dievčat. Ján Ujvári, prezývaný Ficko, bol sťatý, Helena Jóová a Dorota Sentešová boli upálené na hranici.

1999 – Vláda schválila Návrh zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschop­nosti slovenskej ekonomiky (takzvaný balíček ekonomických opatrení).

2008 – Martin Škrtel podpísal prestupovú zmluvu do anglického FC Liverpool a stal sa historicky prvým Slovákom v tomto slávnom klube.

2009 – Počas noci sa zastavili dodávky zemného plynu na Slovensko. Zásobníky zemného plynu, ktoré sa nachádzajú väčšinou na západnom Slovensku, začali so zásobovaním celého územia Slovenskej republiky (SR).

2017 – Snoubordistka Klaudia Medlová obsadila na podujatí Svetového pohára v Moskve tretie miesto v disciplíne Big Air.

Stalo sa vo svete

1610 – Galileo Galilei prvýkrát použil ďalekohľad na astronomické pozorovanie a objavil štyri najväčšie mesiace Jupitera.

1782 – Vo Filadelfii otvorili prvú komerčnú banku v USA Bank of North America.

1927 – Zaviedli priame transatlantické telefonické spojenie medzi Londýnom a New Yorkom.

1953 – Demokrat, 33. americký prezident (1945–1953) Harry Truman oznámil, že USA vyvinuli vodíkovú bombu.

1955 – V USA na scéne Metropolitnej opery vystúpila prvý raz černošská speváčka altistka Marian Andersonová.

1979 – Vietnamská armáda obsadila hlavné mesto Kambodže a zosadili vládu Červených Kmérov na čele s Pol Potom.

1984 – Čao C'-jang ako prvý čínsky premiér navštívil oficiálne USA.

1989 – Japonský korunný princ Akihito sa stal po smrti svojho otca Hirohita cisárom.

1990 – Pre verejnosť prvýkrát v jej 800-ročnej histórii uzavreli z bezpečnostných dôvodov šikmú vežu v Pise. Návštevníci opäť vstúpili na vežu 15. decembra 2001.

1991 – Na Haiti zlyhal pokus o vojenský puč zosnovaný militantnou organizáciou Tontons Macoute na čele s Rogerom Lafontantom.

1999 – Americký senát začal prerokúvať ústavnú obžalobu 42. prezidenta USA Billa Clintona v súvislosti s jeho konaním v afére stážistky Moniky Lewinskej.

2002 – Svetoznámy francúzsky módny návrhár Yves Saint Laurent v Paríži oznámil, že odchádza zo sveta módy a zavrie módny dom nesúci jeho meno.

2005 – Z bankovej lúpeže, ktorej korisť predstavovala vyše 30 miliónov libier, obvinila severoírska polícia Írsku republikánsku armádu (IRA).

2009 – Rusko uzatvorilo prívod plynu do Európy cez Ukrajinu.

2010 – V National Portrait Gallery odhalili prvú spoločnú portrétnu olejomaľbu princov Harryho a Williama.

2012 – Českí tenisti sa stali po druhý raz v ére samostatnosti víťazmi Hopmanovho pohára miešaných družstiev v austrálskom Perthe, keď vo finále zvíťazili nad Francúzskom 2:0.

Jedenásť ľudí zahynulo na Novom Zélande pri zrútení výletného teplovzdušného balóna. Balón sa pred zrútením vznietil.

2015 – Dvaja maskovaní muži zaútočili na redakciu francúzskeho satirického časopisu Charlie Hebdo v Paríži. Pri teroristickom útoku zahynulo 12 ľudí. Satirický magazín pred útokom čelil zo strany islamistov vyhrážkam za kontroverzné karikatúry proroka Mohameda.

Skladba dňa

1963 – Narodil sa Ján Kuric, Rovinka, spevák a skladateľ. Od roku 1981 sa datuje založenie skupiny Ventil RG, pričom skratka RG znamenala rovinskí gentlemani. Pôvodne sa volali Krach a hrali punk-rock. Z tohto obdobia boli hity Fajčenie škodí zdraviu a Radšej budem dnes aktívny, ako zajtra rádioaktívny, ktorých texty napísal Daniel Mikletič. Rozišli sa v polovici 80. rokov. Na jej báze vznikla v roku 1987 skupina Vidiek.

V roku 1988 vydali prvý album Nechajte si ju, potom Vidiek v roku 1994, Tri štyry (1997), Výber live (2000), Nové časy (2003). Skupina Ventil RG sa vrátila na pódium v roku 2007 a vydala live album Randal 2007. V závere roka 2009 vydala skupina Vidiek pod názvom Best Of kompiláciu hitov z ich doterajšej viac ako dvadsaťročnej dráhy. Po dvanástich rokoch vydali v októbri 2015 nový album s názvom Vidiek s oblohou.

