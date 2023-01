Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa Referendum V KOCKE: Ako bude vyzerať volebný deň a za čo môžete dostať POKUTU? Už túto sobotu majú Slováci možnosť odovzdať svoj hlas v referende. Krúžkovať budú len „áno“ alebo „nie“, musia však dodržať niekoľko pravidiel. 20. január 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

20. január 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Referendum V KOCKE: Ako bude vyzerať volebný deň a za čo môžete dostať POKUTU? Už túto sobotu majú Slováci možnosť odovzdať svoj hlas v referende. Krúžkovať budú len „áno“ alebo „nie“, musia však dodržať niekoľko pravidiel.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Volebné miestnosti budú otvorené od siedmej rána do desiatej večer.

Ľudia sa budú môcť v referende vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.

Nezabudnite občiansky

Počas referenda dostane volič jeden hlasovací lístok s referendovou otázkou, kde zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo „nie“. Zakrúžkovať môže len jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Vo volebnej miestnosti potrebuje predložiť občiansky preukaz. Ak hlasuje inde ako v mieste trvalého pobytu, potrebuje aj hlasovací preukaz.

Hrozba pokuty

Po úprave lístka ho musí volič vložiť do obálky a následne do volebnej schránky. Pokiaľ sa pomýli, okrsková volebná komisia mu vydá za nesprávne upravený lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak nesprávne upravený hlasovací lístok neodloží do určenej schránky, hrozí mu pokuta 33 eur.

Dva spôsoby

Volič môže voliť na Slovensku, ale aj zo zahraničia. Na Slovensku má možnosť voliť vo volebnom okresku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo aj v ktoromkoľvek inom okrsku, no na to potrebuje mať vybavený hlasovací preukaz.

Volič môže voliť aj zo zahraničia poštou, ak nemá trvalý pobyt na Slovensku a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, alebo má trvalý pobyt na Slovensku a v čase referenda sa zdržiava mimo jeho územia.

Voliči s covidom

Koronavírus nezmizol a ešte stále pribúdajú nové prípady. Odvoliť si v referende ale môžete, aj ak vás zastihne toto ochorenie. Ak chcú ľudia s pozitívnym testom hlasovať, museli o to stihnúť do piatka požiadať. V deň volieb za nimi potom prídu členovia špeciálnej volebnej komisie so špeciálnou schránkou.

Respirátory sa odporúčajú

Vo volebnej miestnosti by si mali ľudia prekryť horné dýchacie cesty, najlepšie respirátorom. Odporúča to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Radí tiež dodržiavať odstupy či používať dezinfekciu.

„Ide o preventívne kroky, ktorými je možné počas aktuálnej pandémie COVID-19 a chrípkovej sezóny znižovať riziko šírenia respiračných ochorení (COVID-19, chrípka, chrípke podobné ochorenia a pod.),“ ozrejmila hovorkyňa ÚVZ Dáša Račková.

Keď sa zavrú miestnosti

O desiatej večer sa volebné miestnosti definítvne zatvoria a členov komisií aj pracovníkov Štatistického úradu (SÚ) SR čaká pracovná noc. Výsledky referenda úrad zosumarizuje plne elektronicky prostredníctvom 50 pracovísk. Počas referendovej noci bude na týchto pracoviskách pôsobiť 530 pracovníkov a k dispozícii bude 420 počítačov a 240 tlačiarní. Elektronicky budú spracované zápisnice všetkých 5761 okrskov.

„V jednotlivých sumarizačných pracoviskách spracujú pracovníci výsledky všetkých volebných miestností v rámci daného územného obvodu,“ vysvetlil predseda ŠÚ SR Peter Peťko. Doplnil, že najväčší počet výsledkov, až z 339 okrskov, sa spracuje v Bratislave.

Odmeny pre komisiu

Zaujímalo vás niekedy, koľko si zarobia členovia komisií za volebný deň? Závisí to od toho, akú pozíciu v komisii zastávajú. Člen okrskovej volebnej komisie dostane odmenu 62,71 eur, predseda komisie 81,52 eur a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie a zapisovateľ okresnej volebnej komisie 78,39 eur.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR