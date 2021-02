5. február 2021 ELA Politika Robia bláznov z ľudí aj z nás, kritizuje Krajniak. Chaos spôsobuje koaličné dusno

Ako ďalej od pondelka? Táto otázka opäť vniesla chaos a zmätok medzi koaličných partnerov.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Neistota, ako bude Slovensko fungovať od pondelka 8. februára, už dáva zabrať nielen samosprávam, občanom či školám, ale aj samotným politikom. O dva dni nám taktiež vyprší núdzový stav a zákaz vychádzania.

Tri dni nebola vláda „schopná“ dať verejnosti jasné a zrozumiteľné pravidlá, za akých podmienok sa otvoria školy. Jediné, čo stihli zdôrazniť bolo, že od pondelka majú ľudia povinne nariadený home office, a že inšpektori budú preverovať hlavne dodržiavanie práva zamestnancov na prácu z domu.

Robia z ľudí bláznov

Slovensko a najmä samosprávy a školy s napätím pred víkendom čakali na definitívny verdikt vlády k nariadeniam. Ten zrejme opäť natrafil na nejednotné názory koalície.

Jednotliví ministri takmer celý deň vyjadrovali svoje nesúhlasné postoje cez sociálne siete. Ministri z hnutia Sme rodina na piatkovom rokovaní vlády nepodporili záverečné uznesenie, ktoré sa má týkať zmien v opatreniach v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

Povedal to minister práce Milan Krajniak na piatkovej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR. Dodal, že na chaos a blázinec pri prijímaní opatrení za posledné tri dni sa treba pýtať tých, ktorí sa na rokovaniach zúčastnili. Poznamenal, že premiér Igor Matovič (OĽANO) sa na rokovaniach nezúčastnil.

„Tento trojdňový cirkus a blázinec, ktorý tu prebieha, nás viedol k tomu, že na dnešnej vláde ministri za Sme rodina nepodporili záverečné uznesenie. Pravdupovediac, keby ste sa ma spýtali na podrobnosti, tak pravdepodobne ani nevieme, čo tam je,“ podotkol.

„Robia bláznov z ľudí, robia bláznov z nás,“ dodal nahnevane.

Uviedol, že hnutie Sme rodina nechalo rozhodnutie na partnerov, ale malo podmienku, aby ľudia neprichádzali o príjem, ak nebudú môcť ostať pracovať z homeofficu a budú chcieť ísť do práce.

„U nás je známe, že keď niečo sľúbime, tak to dodržíme. V utorok (2. 2.) sa na vláde dospelo k dohode všetkých štyroch partnerov a my sme dohodu rešpektovali tak, ako doteraz,“ dodal s tým, že nikdy na ďalší deň nezvolávali tlačové konferencie s tým, že by ešte niečo chceli meniť.

Vzbura voči Matovičovi?

Na otázku, či je toto vzbura voči premiérovi Matovičovi odpovedal, že ten sa posledné tri dni rokovaní nezúčastňoval. Na to, prečo tu bol taký chaos a blázinec sa preto podľa jeho slov treba pýtať tých, ktorí sa rokovaní zúčastňovali.

„Keď má niekto zodpovednosť za štát, musí byť schopný prijať nejaké rozhodnutie, ktoré si je schopný obhájiť a stáť za ním aj zajtra, a nie zo dňa na deň meniť stanoviská,“ zdôraznil. Mená konkrétnych partnerov hovoriť nechcel. Vyjadril ale nespokojnosť s týmto procesom.

„Takýto chaos tu nesmie ďalej fungovať. Nemôže si vláda a niektorí jej členovia robiť srandu z ľudí, že sa tri dni menia stanoviská hore dolu,“ podotkol.

V súvislosti s možným návratom detí do škôl uviedol, že ak k tomu dôjde, pandemické OČR sa budú naďalej preplácať rodičom v tých regiónoch, kde Regionálne úrady verejného zdravotníctva rozhodnú o zatvorení alebo neotvorení škôl vzhľadom na epidemiologickú situáciu.

Statky-zmätky

Koaličná strana Za ľudí podporila kompromisný návrh, ako pokračovať v boji s pandémiou. Má sa zaviesť regionálny princíp, školy sa budú otvárať postupne a zároveň by sa malo dať do prírody chodiť aj bez potvrdenia o negatívnom teste na ochorenie COVID-19.

Po piatkovom rokovaní vlády to na sociálnej sieti uviedla vicepremiérka a ministerka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) s tým, že je potrebné sústrediť sa na efektívnu očkovaciu kampaň.

„Zároveň sa nám podarilo presadiť zmysluplný návrh, aby sa zrušila povinnosť testovať sa každý týždeň len pre prechádzky do prírody. Mnohí ľudia sa dobrovoľne izolujú a stýkajú sa len s členmi svojej domácnosti (mamičky na materskej) a bolo zbytočné ich nútiť pre prechádzky do prírody chodiť na testy,“ vysvetlila Remišová.

SaS už nepodporí testovanie

„Už v minulosti sme avizovali, že nepodporíme ďalšie celoslovenské testovanie a toto slovo sme dodržali. Testovať je potrebné v ohniskách. Avšak tie ohniská sú definované tak široko, že aj tak sa bude testovať cca. trištvrte Slovenska. Spolu s ministrom Korčokom som preto nezahlasoval za takéto opatrenia. Školy sa konečne otvoria, bude sa do nich môcť ísť dobrovoľne, takže Braňo Gröhling hlasoval za uznesenie, keďže už dlhodobo apelujeme na to, aby sa deti mohli vrátiť k vzdelávaniu v školách,“ napísal na sociálnej sieti minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Čo ale Sulíka teší, je to, že záhradkárske potreby by sa mali otvoriť, uviedol po piatkovom online zasadnutí vlády.

„Prešlo nám otvorenie záhradkárskych potrieb! Práve sme skončili rokovanie vlády, kde sa prijali nové opatrenia v boji s ‚hnusobou‘,“ napísal Sulík.

Keďže sa koaličnej strane nepodarilo okrem otvorenia záhradkárstiev presadiť nič iné, za opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním minister Sulík so šéfom rezortu diplomacie Ivanom Korčokom (nominant SaS) nezahlasovali.

