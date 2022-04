Zdroj: YouTube.com/SCMP Clips Robotický pes so ženským hlasom: Ľudí vydesilo PODIVNÉ STVORENIE, čo to je? VIDEO Zábery zachytili v uliciach veľkomesta niečo, čo na prvý pohľad pripomína psa. Žiadny domáci miláčik to však nie je a zariadenie má dôležitú úlohu. 18. apríl 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

18. apríl 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia Robotický pes so ženským hlasom: Ľudí vydesilo PODIVNÉ STVORENIE, čo to je? VIDEO Zábery zachytili v uliciach veľkomesta niečo, čo na prvý pohľad pripomína psa. Žiadny domáci miláčik to však nie je a zariadenie má dôležitú úlohu.

Technika za posledné desaťročia poriadne pokročila. Smartfón má vo vrecku už takmer každý, za pár sekúnd sa vieme spojiť s ľuďmi na opačnom konci planéty a ponad hlavy nám bežne poletujú drony.

Stále sú však veci, ktoré vedia prekvapiť. Najmä, ak ich vidíte prvý raz. Tak je to i v prípade robota, ktorého zábery sa šíria internetom. Mnohí ich opisujú ako výjav z budúcnosti, pre obyvateľov Šanghaja je to ale bežná vec.

Ako z budúcnosti

Video s futuristickým robotom vzniklo v najľudnatejšom meste Číny v čase tvrdého lockdownu. Krajina v uplynulých týždňoch bojuje s prudkým nárastom prípadov covidu a práve Šanghaj je jednou z najzasiahnu­tejších lokalít.

Na záberoch vidieť pobehovať po prázdnej ulici niečo, čo z diaľky pripomína menšieho psa. Keď sa však pozriete bližšie, žiadneho chlpáča neuvidíte.

Štvornohý robot s megafónom pripevneným k trupu sa pohybuje rýchlo, obratne a tak trochu desivo. Z ampliónu pritom celý čas vychádza dôrazný ženský hlas.

Podľa portálu Boingboing ide jednoducho o hlásnik. Z megafónu znejú praktické informácie o protipandemických opatreniach a oznamy súvisiace s lockdownom.

Portál tiež pripomína, že zariadenie sa podobá na psa Boston Dynamics, ktorý sa ešte v začiatkoch pandémie objavil v uliciach Singapuru. Tento však neslúžil na informovanie verejnosti. Mal kontrolovať dodržiavanie nariadených odstupov medzi ľuďmi.

Rozkošný alebo desivý?

Hoci robot má byť užitočným pomocníkom pri pandémii, ľudia po celom svete ho označujú skôr ako strašidelný či dystopický výjav. Viacerí užívatelia na sociálnych sieťach poukazujú na paralelu s populárnou sériou Black Mirror. Seriál z britskej produkcie je známy svojimi temnými témami, ktoré zobrazujú následky prudkého rozmachu moderných technológií.

Pod videom na YouTube sa hromadia komentáre ako „To je ako z nočnej mory“ alebo „Vitajte v dystopickom pekle“. Niektorí to ale vidia inak. „Náhodou, je to milé. Keby tomu ešte dali hlavu a chvost, tak to nikoho nevydesí,“ myslí si jedna z komentujúcich.

„A to som si myslel, že susedov pes je hlučný,“ zažartoval ďalší z užívateľov.

Drsné pravidlá

Hoci čísla v Číne stále rastú, Šanghaj začal postupne uvoľňovať opatrenia. Predstavitelia mesta v spolupráci s jednotlivými mestskými časťami rozdelili Šanghaj do troch rizikových skupín. Tie podľa rizikovosti buď zostanú v lockdowne alebo sa pre ne pravidlá zjemnia.

Čína je známa svojou nulovou toleranciou covidu a nekompromisnými opetreniami. Počas uplynulých týždňoch vyvolali niektoré čínske protipandemické pravidlá pobúrenie. Napríklad to, v rámci ktorého oddeľujú novorodencov a malé deti od rodičov, ak mal niekto z rodiny pozitívny výsledok testu na koronavírus.

Obyvatelia niektorých častí mesta na sociálnych sieťach tiež tvrdili, že nesmú opustiť svoje bydlisko dokonca ani na nákup základných potravín. Zároveň sa sťažujú na problémy s on-line objednávaním potravín a vody spôsobené nedostatkom zásob a personálu.

