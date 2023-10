Rok po vražde z Teplárne: ODKAZ Čaputovej LBGTI+ ľuďom: Mám vás rada a máte moju podporu, FOTO

Dnes, vo štvrtok 12. októbra 2023 je to presne rok od hrôzostrašnej udalosti, ktorá otriasla nielen Bratislavou a Slovenskom, ale celou Európou či svetom. Šialené besnenie strelca pred podnikom Tepláreň, v ktorom sa stretávali ľudia komunity LGBTI+, neprežili dvaja mladí muži. Matúš a Juraj. Práve na Zámockej ulici, na mieste krvavého útoku sa konalo pietne podujatie pod názvom „Matúš a Juraj, nezabudneme“.

Nebyť choroby, tak by na pietnej spomienke nechýbala ani prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová. „Len choroba mi dnes zabránila prísť na spomienkové podujatia za Juraja a Matúša. Moje slová komunite LGBTI+ však na Zámockej ulici zazneli. Pred rokom, sa na tomto mieste stal teroristický čin, prvý, jediný a chcem veriť, že aj posledný v ponovembrovom Slovensku. Hrôza zo smrti Matúša a Juraja bola tak veľká, že zmysluplné slová sa hľadajú ťažko. Lebo tak veľa už bolo povedané a tak málo sa zmenilo k lepšiemu,“ napísala prezidentka na sociálnej sieti.

„Tak veľa bolo vyplakané a tak málo to prispelo k vášmu pocitu bezpečia. Tak veľa bolo ublížené a tak málo to zastavilo nenávisť voči vám. Len preto, že niekto uviazne v strachu z neznámeho, že niekto súdi, hoci by mal predovšetkým milovať. Nebudem vám hovoriť falošné sľuby, ani slová upokojenia,“ pokračoval Čaputovej status.