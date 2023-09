Zdroj: TASR/Pavel Neubauer Rozlúčte sa so slnečným počasím! Už o niekoľko hodín prídu na Slovensko BÚRKY Posledné dni patrili príjemnému slnečnému počasiu. Všetko sa má zmeniť už o niekoľko hodín. V ktorých oblastiach udrú búrky? 12. september 2023 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Ak milujete slnko a príjemné letné počasie, na čas sa s ním budete musieť rozlúčiť. Posledný takýto deň nás čaká v utorok (12. septembra). Už o niekoľko hodín totiž príde zmena. Už v utorok začne počasie ovplyvňovať studený front.

Prichádzajú búrky

Prvé búrky zasiahnu krajiny na západ od nás. V noci na stredu sa nad naše územie dostane oblačnosť a už zajtra môžeme očakávať búrlivé počasie aj na Slovensku. Informoval o tom portál iMeteo.sk.

Zrážky na prelome dní ešte nehrozia. Podľa portálu zavládne pokojné počasie ešte do poludnia. Poobede sa už má oblačnosť zväčšovať.

„Nad Rakúskom a nad Českom sa bude vyskytovať pomerne výrazná blesková aktivita a prvé búrky sa po 15:00 objavia aj na našom území. Do neskorých večerných hodín sa očakáva, že búrková aktivita bude sústredená výlučne do západného a severozápadného Slovenska,“ píše iMeteo.sk s tým, že na zvyšku územia by sa búrky nemali vyskytovať.

Vo štvrtok to bude ešte horšie

Počas štvrtka nás čaká oveľa výraznejšia a plošnejšia búrková aktivita. Búrky by sa mali už v noci na štvrtok objavovať aj na strednom Slovensku. Počas dňa budú hroziť na mnohých miestach.

„Najvýraznejšie búrky by sa vo štvrtok popoludní mali vyskytovať na strednom a na východnom Slovensku, kde sa budú tvoriť jednotlivé vlny búrok. Stredu popoludní hrozí pri búrkach silný nárazový vietor a výnimočne by sa mohli objaviť aj krúpy. Vo štvrtok bude najnebezpečnejším sprievodným javom prívalový dážď,“ píše portál.

Foto: ilustračné

