17. január 2021 Eliška Šándorová Zo Slovenska Magazín Rozvoňali náš život: Za vznikom vonného stromčeka bol smrad, za avivážou drina

Dnes ich vnímame ako samozrejmosť, no svet bez nich by nebol tak pestrý a oblečenie jemné. Reč je o maličkostiach, ktorými vonia náš deň.

5 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk

Za všetkým je krátky príbeh. V prípade vonného stromčeka, ktorý zdobí nejedno spätné zrkadlo v aute, bol nepríjemný problém mliekara. V prípade voňavých pracích práškov a aviváží to bolo fyzicky náročné drhnutie bielizne, ktoré bolo navyše „tvrdé“.

Plač nad rozliatym mliekom

Hovorí sa, že netreba plakať nad rozliatym mliekom. Ešte šťastie, že si nad ním poplakal šofér mliekarenského auta! Osviežovače vzduchu boli vynájdené v roku 1952 vo Watertowne, v štáte New York. Vďačíme zaň vedcovi švajčiarskeho pôvodu Juliusovi Sämannovi. Posťažoval sa mu vodič mliekarenského auta na zápach rozliateho mlieka.

Sämann, žijúci v kanadských borovicových lesoch, naniesol aromatické oleje zo stromov na špeciálny materiál a čoskoro vynašiel prvý automobilový osviežovač vzduchu. Osviežovače vzduchu sú vyrábané v USA spoločnosťou Car-FRESHNER Corporation.

Magický stromček

Niekoľko firiem v Európe vyrába voňavé stromčeky na základe licencie od Car-FRESHNER, s použitím mena Magic Tree (Veľká Británia, Írsko), Wunder-Baum (Švédsko, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Fínsko, Dánsko, Rumunsko) a Arbre Magique (Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko). Značka „magický stromček“ rokmi postupne rozvoňala celú Európu.

A práve WUNDER-BAUM dominuje na trhu automobilových osviežovačov vyše 60 rokov, stal sa najpredávanejším osviežovačom na svete, s rozsahom cez 40 vôní a distribúciou na piatich kontinentoch. Od roku 1970 sa distribúcia rozšírila aj v Európe, vrátane Slovenska, Švajčiarska, Francúzska a Anglicka.

Oživenie bielizne

Vecí, vďaka ktorým náš svet vonia, je veľa. Nie je to tak dávno, čo vznikli napríklad voňavé pracie prášky a aviváže. Tie boli doslova luxusom. Naše staré mamy ani nesnívali o akýchsi zmäkčovačoch – čím lepšie naškrobené a tvrdé, tým lepšie! Tobôž nemali na výber medzi tekutými práškami, zvlášť na biele, farebné či čierne oblečenie.

Slovo avivage znamená vo francúzštine oživenie. V textilnom priemysle ide o mokrý chemický proces, ktorým sa „oživujú“ farby textílií.

Ak sa pozrieme do histórie u nás najznámejšej značky Henkel, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 1991, tak za prvý prášok vďačíme práve tomuto koncernu. V roku 1907 bol na trh uvedený Persil ako prvý samoaktívny prací prášok na svete!

Prací prostriedok, ktorý čistí a bieli bielizeň bez chlóru, nielen odstránil fyzicky náročné ručné pranie a trenie, kvôli ktorému sa textílie rýchlejšie opotrebovali, ale zároveň zlepšil hygienu v domácnostiach.

Voňavé a hebké

Pamätáte si na legendárnu reklamu z roku 1994 o zajačikovi Azuritkovi? Značka sa pred pár rokmi zmenila na Lenor. Aj v tomto smere dochádza k trendom – teraz sú napríklad od tejto značky v móde malé perličky, ktoré iba nasypete do bubna práčky. Nuž, naše staré mamy, ktoré varili bielizeň a používali jádrové a žlčové mydlo, mohli o tomto ozaj iba snívať. Postavičku zajačika „nahradil“ medvedík Coccolino, ktorý patrí pod značku Unilever.

Do boja s tvrdosťou sa pustil aj Silan. História siaha do roku 1969, keď sa prvýkrát objavil so sloganom “Boj s nepoddajnosťou”. Henkel sľúbil svojim zákazníkom jemnú bielizeň namiesto tvrdej a nepoddajnej. V polovici 70-tych rokov si ľudia uvedomili, že Silan neslúži len na zmäkčovanie oblečenia, ale ponecháva ho tiež krásne voňavé.

V období „za oponou“ bola situácia v okolitých krajinách iná. Napríklad výrobky značky Paglieri (Felce Azzurra) neboli v minulosti u nás veľmi známe, hoci história tohto popredného talianskeho výrobcu na domácom trhu siaha až do roku 1883! Táto značka sa dostala na pulty našich predajní iba v posledných rokoch.

Hovorí sa, že šaty robia človeka. Obzvlášť vtedy, keď sú voňavé. Aj vďaka týmto spomínaným maličkostiam môžeme hovoriť o vôni domova.

Zdroj: internet, unilever.sk, henkel.sk

Zdroj: Dnes24.sk