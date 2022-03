Zdroj: TASR/AP Rusi začali ostreľovať civilné ciele v Mykolajive. Zelenskyj potvrdil únos starostu Melitopola Ruské jednotky sa takmer dva týždne pokúšali dobyť Mykolajiv, strategické prístavné mesto s približne pol miliónom obyvateľov. 12. marec 2022 Zo zahraničia

Zdroj: TASR/AP

Ruské jednotky začali v piatok večer ostreľovať civilné ciele v prístavnom meste Mykolajiv, pričom zasiahli kaviareň, obytný dom a parkovisko veľkého nákupného centra, uviedol guvernér regiónu Vitalij Kim. V piatok to napísal americký denník The New York Times (NYT).

Sirény oznamujúce nálet sa spustili približne o 20.00 h miestneho času. Po nich nasledovalo niekoľko delostreleckých útokov v rôznych častiach mesta na juhu krajiny.

Strategické mesto

Ruské sily podľa Kima strieľali náhodne, aby zakryli svoj pohyb. Bezprostredne neboli hlásené žiadne obete na životoch, len jeden muž bol zranený letiacimi črepinami, dodal Kim.

Ruské jednotky sa takmer dva týždne pokúšali dobyť Mykolajiv, strategické prístavné mesto s približne pol miliónom obyvateľov, no narazili na prudký odpor ukrajinských jednotiek, ktoré odrážali opakované útoky.

Neschopnosť dobyť Mykolajiv spomalila ruský postup pozdĺž ukrajinského pobrežia Čierneho mora v smere na Odesu, ktorá sa ako najväčšie ukrajinské prístavné mesto zdá byť kľúčovým ruským cieľom.

Neskôr večer usmiaty Kim, ktorého žoviálne video správy aj v tých najtemnejších chvíľach majú na Ukrajine obrovskú sledovanosť, oznámil, že mestský podnik zabezpečujúci verejnoprospešné služby pracuje na obnovení dodávok elektriny do niekoľkých štvrtí, kde boli prerušené ostreľovaním.

Únos starostu

Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo ruské sily z únosu starostu mesta Melitopol, Ivana Fedorova. TASR prevzala správu od britskej stanice BBC.

Ministerstvo uviedlo, že ruské jednotky uniesli starostu mesta na juhovýchode krajiny v piatok popoludní po tom, čo ho krivo obvinili z terorizmu.

BBC tieto obvinenia nezávisle nepotvrdila a ruskí predstavitelia sa k nim zatiaľ nevyjadrili.

„Únos starostu Melitopolu je klasifikovaný ako vojnový zločin podľa Ženevských dohovorov a dodatkového protokolu, ktoré zakazujú brať civilistov počas vojny ako rukojemníkov,“ uvádza sa vo vyhlásení ukrajinského ministerstva zahraničných vecí.

Melitopol padol do rúk ruských vojakov takmer pred dvoma týždňami a Fedorov v stredu pre BBC povedal, že obyvatelia „s Rusmi nijako nespolupracujú“.

Volodymyr Zelenskyj únos starostu nazval dôkazom, že Rusi prepli „na nový stupeň teroru“ a pokúšajú sa fyzicky zlikvidovať predstaviteľov ukrajinských úradov. Zelenskyj požiadal o jeho okamžité prepustenie a dodal, že činy ruských vojakov budú porovnávané s teroristami Islamského štátu.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR