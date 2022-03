Chce Kremeľ TV show? Ruské koridory pre civilistov vedú IBA do Bieloruska alebo Ruska

Ukrajina označila v pondelok ruský návrh týkajúci sa humanitárnych koridorov, ktoré vedú do Bieloruska alebo Ruska, za „úplne nemorálny“, informovala stanica BBC.

Ukrajinským občanom by malo byť umožnené opustiť svoje domovy cez ukrajinské územie, uviedol hovorca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

„Toto je úplne nemorálny príbeh. Utrpenie ľudí sa používa na vytvorenie želaného televízneho obrazu,“ uviedol Zelenského hovorca v písomnej správe, z ktorej citovala agentúra Reuters.

Rusko oznámilo, že v pondelok otvára humanitárne koridory vo viacerých ukrajinských mestách a pozastavuje paľbu. Podľa stanice BBC evakuačné trasy, zverejnené ruskou tlačovou agentúrou RIA Novosti, ukazujú, že civilisti budú môcť odísť aj do Ruska a Bieloruska.

Koridor z Kyjeva povedie do Bieloruska a civilisti z Charkova budú mať iba koridor do Ruska. Koridory z miest Mariupol a Sumy povedú do ďalších ukrajinských miest, ale aj do Ruska, uvádza BBC.