Sandrin uletený inzerát zabáva internet: Bývanie v stane na balkóne za túto SUMU?

Veľa mladých ľudí u nás i v zahraničí s obľubou siaha po zdieľanom bývaní. V jednom podnájme sa tak stretne viacero mladých či študentov, čo im môže ušetriť časť nákladov.

Túto ideu však na úplne iný level posunula 27-ročná Švajčiarka Sandra. Tá hľadala spôsob, ako si rozdeliť náklady na bývanie, no zároveň si nenechať narúšať súkromie spolubývajúcimi. O jej inzeráte, ktorý sa stal hitom internetu, informoval portál LadBible.com.

Mesačný nájom môže prekvapiť najmä v našich končinách, kde si za takúto sumu prenajmete aj byt.

Inzerujúca Švajčiarka nezabudla ponuku zatraktívniť rôznymi lákadlami. Jedným z nich má byť napríklad výhľad na hviezdnu oblohu.

Potenciálnych nájomníkov tiež ubezpečuje o vysokom komforte. Stan je vodeodolný a je postavený na izolačnej podložke, k dispozícii sú aj matrace a vankúše.

Hoci celé bývanie sa má odohrávať na balkóne, do bytu budú môcť budúci nájomníci v istých situáciách vstúpiť. V prípade potreby môžu používať kuchyňu a kúpeľňu.

Hoci sa mnohým môže zdať, že Sandra hľadá najmä spôsob, ako zarobiť, ona tvrdí, že sa snaží ľuďom pomôcť. Zohnať dostupné bývanie v Zürichu je podľa nej pre mladých veľký problém a nájsť na prenájom čo i len izbu môže byť veľmi drahé.

A zdá sa, že na balkóne sa možno onedlho niekto naozaj zabýva. Podľa Sandry sa jej na inzerát ohlásilo už niekoľko záujemcov.

Foto: ilustračné

