12. marec 2022 Zo zahraničia Sankcie voči Rusku môžu ohroziť ISS a spôsobiť jej pád do mora či na pevninu Sankcie Západu uvalené voči Rusku by mohli spôsobiť pád Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), varoval v sobotu šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin.

Informovala o tom agentúra AFP. Podľa Rogozina by sankcie mohli narušiť prevádzku ruských kozmických lodí obsluhujúcich ISS. V dôsledku toho by mohla byť ovplyvnená ruská časť stanice, ktorá pomáha korigovať obežnú dráhu ISS, čo spôsobí, že táto 500-tonová konštrukcia „spadne do mora alebo na pevninu“, napísal Rogozin na sociálnej sieti Telegram.

„Ruský segment zabezpečuje korekciu obežnej dráhy stanice (v priemere 11-krát za rok) vrátane jej vyhýbaniu sa vesmírnemu odpadu,“ uviedol Rogozin, ktorý na sociálnych sieťach pravidelne vyjadruje podporu ruskej armáde na Ukrajine, všíma si AFP.

Šéf Roskosmosu podobným spôsobom upozornil na hrozbu pádu ISS minulý mesiac, keď na Twitteri kritizoval uvalenie nových západných sankcií.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) 1. marca uviedol, že sa snaží nájsť riešenie, ako udržať ISS na obežnej dráhe bez pomoci Ruska.

Roskosmos uviedol, že sa obrátil na NASA, Kanadskú vesmírnu agentúru a Európsku vesmírnu agentúru (ESA), „požadujúc zrušenie nezákonných sankcií voči našim spoločnostiam“.

Na ISS sa momentálne nachádzajú štyria astronauti NASA, dvaja ruskí kozmonauti a jeden európsky astronaut, píše agentúra AP.

