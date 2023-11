Zdroj: pixabay.com Seniorka takmer vyhodila obraz za 24 miliónov eur: Myslela si, že má doma bezcennú ruskú ikonu Seniorka si myslela, že jej na stene visí bezcenná ruská ikona. No jej obraz je národným pokladom s cifrou, pri ktorej sa zatočí každému hlava! 26. november 2023 Magazín

26. november 2023 Magazín Seniorka takmer vyhodila obraz za 24 miliónov eur: Myslela si, že má doma bezcennú ruskú ikonu Seniorka si myslela, že jej na stene visí bezcenná ruská ikona. No jej obraz je národným pokladom s cifrou, pri ktorej sa zatočí každému hlava!

Predstavte si, že vo vašom byte či v dome máte nenápadný doplnok, ktorý chcete vyhodiť. No netušíte o tom, že pred vami je umelecké dielo v hodnote 24 miliónov eur. Niečo také sa prihodilo takmer 90-ročnej Francúzske.

Seniorka chcela nechať zvesiť ošúchaný obraz a odniesť ho z domu do odpadového koša. Ukázalo sa však, že ide o majstrovské dielo z 13. storočia.

Ako bezcenná ikona z Ruska

„Majiteľka nevedela, že sa každý deň pozerá na umelecký poklad. Verila, že je to bezcenná ikona z Ruska, ktorú plánovala vyhodiť do koša,“ píše Business Insider. Ako však pripomína The Guardian, obraz s kresťanskou tematikou nakoniec neskončil na smetisku. Dielo zachránil znalec, ktorý neveľký obraz poslal do Paríža špecialistovi na umenie. A výsledok? Potvrdil, že patrí prvému majstrovi florentskej školy.

Mohlo by vás zaujímať Chcete ísť na sviatky či Silvestra do TEPLA? Užite si LACNÉ letenky a ubytovanie v EXOTIKE!

Národný poklad

Umelecký skvost pochádza z roku 1280. Maľba je dielo talianskeho umelca známeho pod menom Cenni di Pepo alebo pod prezývkou Cimabue. Nezachovalo sa veľa z jeho tvorby a preto je obraz vzácnejší. Obraz najprv získal na aukcii miliardár z Čile za 24 miliónov eur. Francúzska vláda mu však klepla po prstoch. Odmietla mu vydať vývoznú licenciu a rozhodla sa preskúmať pôvod diela.

Majstrovské dielo zobrazujúce Krista nakoniec získalo svetoznáme múzeum Louvre, ktoré sa o ňom najnovšie vyjadrilo ako o národnom poklade.

Obraz, ktorý pôvodne visel nepovšimnutý na stene pôvodnej majiteľky plánuje Louvre predstaviť verejnosti v roku 2025.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk