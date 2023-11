Zdroj: Instagram.com/thewonderofeurope , Dnes24.sk , Instagram.com/salzburgerland Užite si čarovnú atmosféru: Veľký PREHĽAD vianočných trhov v susedných krajinách Ani sme sa nenazdali a je tu opäť obľúbené obdobie. V okolitých krajinách sa postupne otvárajú brány magických vianočných trhov. 17. november 2023 Rastislav Búgel Cestovanie

17. november 2023 Rastislav Búgel Cestovanie Užite si čarovnú atmosféru: Veľký PREHĽAD vianočných trhov v susedných krajinách Ani sme sa nenazdali a je tu opäť obľúbené obdobie. V okolitých krajinách sa postupne otvárajú brány magických vianočných trhov.

Vianoce sa blížia a formou rôznych koncertov, vystúpení a trhov nám čakanie spríjemní takmer každé mesto a obec na svete. Ak vás návšteva miestnych vianočných trhov už neláka, nemusíte smútiť. Rozprávkovú atmosféru môžete zažiť, ak sa vyberte na niektorý z preslávených vianočných trhov v okolitých krajinách. Vybrali sme pre vás hneď niekoľko, ktoré každoročne navštevujú aj tisíce Slovákov.

Čarovné Rakúsko

Viedeň

Už v týchto chvíľach môžete vybehnúť na obľúbený Wiener Christkindlmarkt. Tradičný vianočný trh v metropole Rakúska totiž otvoril svoje brány už 10. novembra. Hlavné vianočné mestečko nájdete ako zvyčajne pred majestátnou budovou radnice. Ak trhy vo Viedni navštívite počas niektorého z víkendov, v podvečer si môžete vychutnať koncerty zamerané na koledy a vianočné pesničky.

Nechýba vianočný stromček a viac ako 150 stánkov s tovarom od výmyslu sveta. Pochutiť si môžete na obľúbenom punči, varenom víne a iných dobrotách. Samozrejmosťou sú stánky s nádhernými ozdobami. Vianočné trhy pred radnicou potrvajú do 26. decembra. Otváracie hodiny sú od 10.00 do 22.00 hodiny. 24. decembra bude otvorené do 18.30 hodiny. Medzi zaujímavosti patrí napríklad krásne vyzdobená vstupná brána, klzisko, strom ozdobený srdiečkami Herzerlbaum a vianočný svet pre deti.

Salzburg

Obľube sa tešia aj vianočné trhy v rakúskom Salzburgu. Mestečko v historickom centre otvára svoje brány 23. novembra a navštíviť ho budete môcť až do 1. januára. Salzburský vianočný trh patrí medzi stálice. Jeho dejiny siahajú už do 15. storočia.

Priamo na mieste vás poteší ponuka 95 predajcov, ktorých stánky budú rozdelené do šiestich sekcií. Tešiť sa môžete na kvetinové aranžmány, vianočné ozdoby, sviečky, vonné tyčinky, textil, hračky, remeselné výrobky, sladkosti, kávu a samozrejmosťou budú tradičné jedlá a nápoje. Aj na tomto vianočnom trhu nebudú chýbať rôzne kultúrne vystúpenia, ktoré dotvoria predvianočnú atmosféru.

Aby sme nezabudli, keďže je Salzburg rodiskom fenomenálneho skladateľa Wolfganga Amadeusa Mozarta, priamo na vianočných trhoch si budete môcť pochutiť na obľúbenej dobrote – pralinkách Mozartove gule.

Salzburg Christkindlmarkt je od pondelka do štvrtka otvorený v čase 10.00 – 20.00 hod, v piatok do 21.00 hod., v sobotu sa otvára už o 9.00 a počas nedieľ bude otvorený od 9.00 do 20.30 hodiny.

Vianoce u južných susedov

Budapešť

Kým viedenské trhy sú Slovákmi najnavštevova­nejšie, v tesnom závese sú tie v maďarskej Budapešti. Ak chcete navštíviť hlavné trhy, ako cieľ vašej cesty si zvoľte námestie Vörösmarty. Vianočné trhy tu budú od 18. novembra do 31. decembra. Počas celého trvania tam nájdete stánky s občerstvením, ktoré budú do 28. decembra dopĺňať stánky s remeselnými výrobkami. Návšteva bude rozhodne stáť za to. Nie nadarmo je jarmok na Vörösmarty považovaný za najstarší a najkrajší v širokom okolí.

Organizátori si zakladajú na tradíciách. Ako prezradili, na trhoch tak nenájdete žiadne komerčné vianočné ozdoby a darčeky. Všetok ponúkaný tovar vzniká pod rukami šikovných remeselníkov. Ani tu nebudú chýbať kultúrne vystúpenia zamerané na maďarské tradície a umenie.

Ako zaujímavý tip dodajme, že v rovnakom termíne (od 18. novembra do 31. decembra) môžete navštíviť aj vianočné trhy pri bazilike, kde na vás budú čakať aj špeciálne maďarské delikatesy.

Poľské tradície

Krakov

Presne mesiac pred Vianocami (24. novembra) odštartujú vianočné trhy aj v druhom najväčšom meste Poľska – Krakove. Každoročne sa rozprestierajú na hlavnom námestí. Turistov lákajú na remeselné výrobky, tradičné poľské dobroty a čarovnú atmosféru.

Hlavný trh sa bude konať až do 1. januára, ale pozor! Ak príde po 26. decembri, mestečko na námestí síce nájdete, no už bude o poznanie menšie.

Za ochutnanie určite stojí miestna verzia vareného vína s názvom Grzaniec. Keď teploty klesnú pod nulu, v stánkoch tečie potokom vodka. Nápoje môžete zajedať pečenou klobásou alebo lokálnym plneným sendvičom Pajda.

Varšava

Obľúbené sú aj vianočné trhy v poľskej metropole. Vo Varšave sa mestečko otvára 25. novembra a otvorené bude do 6. januára. Od 27. decembra však už bude prerobené na novoročné trhy. Otváracia doba je od 10.00 do 22.00 hodiny.

Ak si chcete užiť nefalšovanú sviatočnú atmosféru, netreba sa uponáhľať. Varšavské vianočné trhy síce otvárajú koncom novembra, no vianočná výzdoba sa rozsvieti až počas prvého decembrového víkendu! Priamo vo Varšave nájdete niekoľko vianočných trhov, no najnavštevovanejším je ten v blízkosti Starého Mesta.

Stánky sa nachádzajú v blízkosti hradieb a aj tu si pochutíte na tradičných dobrotách a nakúpite ozdoby a remeselné výrobky od výmyslu sveta. Vo Varšave myslia na všetkých. Vyšantiť sa tak môžete na klzisku a pre deti sú pripravené drevené kolotoče a iné atrakcie.

Čaro Vianoc v Česku

Brno

Na skok od našich hraníc sa každoročne konajú ďalšie krásne vianočné trhy, ktoré navštívia stovky tisíc ľudí. Reč je o tých v Brne, ktoré organizátori označujú za „porovnateľné s tými viedenskými“. Vianočné trhy tu potrvajú od 23. novembra do 23. decembra.

Zaujímavosťou sú atrakcie. Na Moravskom námestí si užijete korčuľovanie a v blízkosti nájdete aj 33 metrov vysoké ruské vyhliadkové koleso. Tou najhlavnejšou atrakciou je ale Halouzkov drevený betlehem vystavený na hlavnom námestí. Potešia tradičné jedlá a nápoje a všetko bude dopĺňať bohatý kultúrny program.

Praha

Na záver nášho výberu sme si nechali trhy, ktoré patria k najkrajším v celej Európe. Hlavné vianočné trhy v Prahe sa budú od 20. novembra do 6. januára konať na Staromestskom námestí. V historickom centre mesta si užijete nádhernú výzdobu a desiatky stánkov ponúkajúcich okrem dobrôt aj remeselné výrobky. O zábavu sa postará kultúrny program na veľkom pódiu. 2. decembra sa môžete tešiť na rozsvietenie 27 metrov vysokého stromčeka.

Mestečko je otvorené denne od 10.00 do 22.00 hodiny s tým, že stánky s občerstvením môžete využiť až do polnoci. Deti poteší betlehem, ukážky remesiel, tvorivé dielne, mikulášsky program aj mini zoo.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk