24. august 2020 Zo Slovenska September bude rozhodujúci: Akých chýb sa musia Slováci vyvarovať?

Tento týždeň sa situáciou okolo nového koronavírusu bude zaoberať aj ústredný krízový štáb a konzílium odborníkov.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

September bude špecifický mesiac, pretože môže napovedať, aký bude mať pandémia nového koronavírusu na Slovensku ďalší vývoj.

Skúšobné obdobie

Po pondelkovom stretnutí so športovými zväzmi to vyhlásil hlavný hygienik SR Ján Mikas. Poukázal pritom na návrat ľudí z dovoleniek, zamestnancov do zamestnania a detí či študentov do škôl. Zároveň avizoval, že tento týždeň sa situáciou okolo nového koronavírusu bude zaoberať aj ústredný krízový štáb a konzílium odborníkov.

„September bude skúšobné obdobie. Uvidíme, aké dopady budú mať návraty našich občanov. Napovie nám to, aký bude ďalší vývoj,“ skonštatoval hlavný hygienik. Prípady pozitívne testovaných na COVID-19 podľa jeho slov na Slovensku pribúdajú. „Tie čísla sa zväčšujú, nie sú to tie hodnoty, na ktoré sme boli zvyknutí,“ priznal Mikas.

Argumenty športovcov

Aj z tohto dôvodu sa hlavný hygienik v pondelok v Bratislave stretol so splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport Karolom Kučerom, štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivanom Husárom a jednotlivými športovými zväzmi na Slovensku či organizátormi maratónov. Spoločne prediskutovali protipandemické opatrenia v rámci zhoršovania sa epidemiologickej situácie na Slovensku.

„Zaregistrovali sme podnety a názory športovcov a tie budem prezentovať na ústrednom krízovom štábe a na konzíliu odborníkov,“ povedal Mikas. Argumenty športovcov podľa jeho slov smerovali k organizovaniu hromadných podujatí, početnosti divákov a účastníkov na športových podujatiach, karanténe športovcov či k finančnej pomoci pre šport.

Zatvorenie telocviční

Z diskusie podľa Kučeru vzišlo osem bodov. „Dúfam, že sa zapracujú. Cieľom tohto stretnutia bolo, aby mal hlavný hygienik informácie od čo najširšieho spektra zväzov,“ poznamenal. Avizoval, že presný zoznam bodov pošle médiám v pondelok popoludní.

Štátny tajomník Husár priblížil, že v rámci týchto bodov diskutovali o čiastočnom refundovaní nákladov na testovanie na COVID-19 pre športové zväzy. Ako tvrdí, bude však potrebné nájsť na to peniaze. „Riešilo sa aj otvorenie, respektíve zatvorenie školských hál a telocviční. Snažíme sa vysvetliť, že je rozdiel zatvoriť telocvičňu pre školu a pre športové kluby, kde je rádovo menej členov,“ podotkol. Diskutujúci sa zaoberali aj tým, že je potrebné, aby štát presne zadefinoval hromadné podujatie a od akého počtu sa o ňom môže hovoriť. Rovnako sa bavili aj o tom, ako predísť chýbam z prvej vlny pandémie nového koronavírusu.

Záleží na nás

„Po prvej vlne, ktorá nás dala na kolená, nemôže druhá vlna spôsobiť to isté,“ povedal Kučera s tým, že budú bojovať, aby na krízovom štábe bol prítomný aj zástupca športu. „Aby tam bol športový odborník a vedel s infektológmi a hygienikmi vyjednať najrelevantnejšie opatrenia pre šport,“ poznamenal. Myslí si, že hlavný hygienik ‚vyslyšal‘ požiadavku športových zväzov a bude na krízovom štábe presadzovať myšlienku, aby bolo aj od septembra možné organizovať športové podujatia s účasťou divákov až do 50 percent.

Mikas podotkol, že všetko záleží aj od organizátorov, ako si dokážu ustrážiť sedenie, ale aj od fanúšikov, ako sa budú na podujatí správať. „Ak sa naschvál budú dávať dokopy a vytvorí sa niekoľkotisícová skupina, darmo budeme mať super opatrenia. Minie sa to účinku a uškodí to celému športu,“ skonštatoval.

Zdroj: TASR