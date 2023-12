10. december 2023 Magazín Modelka Aitana vyzerá dokonalo: Zarába tisíce eur mesačne, ale ona NEEXISTUJE! Aitana je výtvorom dizajnéra. Je známa, krásna a zarába agentúre peniaze.

Má zaujímavú tvár a dokonalé telo, vďaka čomu dokáže bez jediného slova presvedčiť mnohé značky na spoluprácu. 25-ročná fitness modelka zarobí na internete tisíce eur mesačne a v jej súkromnej pošte by ste našli množstvo pozvánok na rande.

Má to však háčik. Aitana Lopez nie je reálna žena, ale je výsledkom dizajnéra Rubéna Cruza, zakladateľa španielskej modelingovej agentúry The Clueless.

Bude to koniec reálnych modeliek?

„Začali sme analyzovať, ako fungujeme, a uvedomili sme si, že mnohé projekty boli pozastavené alebo zrušené kvôli problémom, ktoré sme nemohli ovplyvniť. Často to bola chyba influencera alebo modela,“ povedal Cruz pre Euronews a preto sa rozhodol vytvoriť model vlastného influencera.

Modelka s výraznou farbou vlasov dokáže podľa slov tvorcu zarobiť až 10-tisíc eur mesačne, priemer sa pohybuje okolo tritisíc eur.

Nie je to len o kráse

Jej stvoriteľ ju schválne nestvárnil úplne dokonalú. „Vytvárame ju úmyselne nedokonalú. Umelá inteligencia sa vyžíva v perfektných prevedeniach a my robíme pravý opak.“ Na Instagrame má jej účet fit_aitana viac ako 200-tisíc fanúšikov a ich počet rýchlo narastá.

„V prvom mesiaci sme si uvedomili, že ľudia chcú sledovať jej život, nie obrazy. Keďže nie je reálna, museli sme jej dať kúsok reality, aby si ju ľudia mohli nejako stotožniť. Museli sme vyrozprávať príbeh,“ dodal grafik. Podľa slov jej „otca“ vytvorili výraznú osobnosť, ktorá k sebe priťahuje ľudí.

„Jedného dňa jej známy latinskoamerický herec poslal správu, že ju chce pozvať na rande. Tento herec má približne 5 miliónov sledovateľov,“ pochválil sa Cruz.

Je to už cez čiaru?

Mnohí jej fanúšikovia pritom stále netušia, že sledujú ženu, ktorá je len počítačovým výtvorom. „Cestujem do Madridu! Som pripravená ochutnať kultúru, umenie a históriu mesta. Okrem kalamárového sendviča, čo odporúčate?,“ pýta radu v poslednom príspevku na Instagrame. Aitana opäť vyzerá reálne a v pozadí vidieť letisko. A ako reagovali jej fanúšikovia?

„Si môj idol!,“ napísala pod jej poslednú fotku istá Sofia a pridala k nemu aj srdiečko. „Krásna kráľovná,“ odkázala jej iná obdivovateľka. „Madrid vás čaká s otvorenou náručou! Odporučila by som ochutnať paellu, rôzne tapas a samozrejme nevynechajte lahodné churro s čokoládou. Užite si madridskú kultúru a gastronómiu naplno,“ odporúčil jej iný fanúšik.

No začínajú sa čoraz viac ozývať tí, ktorí až teraz zistili, že za jej identitou je umelá inteligencia. „Prečo ju ľudia komentujú, ako keby bola skutočná osoba?!?! Wtf. Svet ide do sračiek,“ reagovala Irebecher. „Ona nikam nejde, no do… obrázok je teda vygenerovaný AI, a nie je skutočná?,“ prekvapene reagoval ďalší muž na jej účte.

Mali by dostať stopku fiktívne osoby na sociálnych sieťach?



áno 44.4% nie 55.6%

