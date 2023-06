Zdroj: Polícia SR - Nitriansky kraj Šialená naháňačka polície s NADROGOVANÝM prevádzačom: Padol aj varovný VÝSTREL Nemeckého prevádzača v Nitre chcela zastaviť polícia, no dal sa na útek. V aute ukrýval viac ako 20 migrantov. 14. jún 2023 Krimi

Policajti PMJ z Nitry počas nočnej hliadkovej služby spozorovali na Krčméryho ulici auto, ktoré chceli zastaviť a skontrolovať.

„Vodič však na výzvy na zastavenie nereagoval a v jazde pokračoval ďalej smerom na obec Cabaj-Čápor. Pri cintoríne vodič cez spolujazdcove dvere vyskočil a dal sa na útek,“ informuje nitrianska krajská polícia.

Výstrel do vzduchu

Policajti za vodičom utekali, pričom na výzvy aby zostal stáť a ľahol si na zem nereagoval a snažil sa preskočiť cez plot.

Policajti použili varovný výstrel do vzduchu.

„Pri spútavaní osoby si policajti všimli, že má pri sebe vrecko so zelenou sušenou rastlinou, čo im muž aj potvrdil a povedal, že je to marihuanu. Následnou lustráciou bolo zistené, že ide o 30-ročného muža z Nemecka. V dodávke, ktorú šoféroval bolo 23 osôb Sýrskeho pôvodu. Policajti vzali vodiča do nemocnice, aby sa podrobil toxikologickému vyšetreniu, či nie je pod vplyvom návykových látok. Z odberu vyšiel pozitívny nález na marihuanu,“ dodáva polícia.

