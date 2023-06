Zdroj: www.pexels.com Medzinárodne hľadaný muž bol riadny BABRÁK: Sám sa natrel na polícii Srb bol podľa slov polície hľadaný pre pokračujúci trestný čin nelegálneho prekročenia štátnej hranice a pašovania migrantov. 13. jún 2023 Jakub Forgács Krimi

Na pracovisko Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru Nové Zámky sa z dôvodu podania žiadosti o obnovenie prechodného pobytu za účelom podnikania dostavil štátny príslušník Srbska. Polícia Slovenskej republiky o tom informuje na sociálnej sieti.

„Pri prijímaní žiadosti bolo občianskou pracovníčkou pri preverovaní zistené, že na Srba bol vydaný Európsky zatýkací rozkaz vydaný justičným orgánom Special Section for Organized Crime of the Belgrade High Court, Srbsko,“ pokračovali muži zákona.

„Srb bol hľadaný pre pokračujúci trestný čin nelegálneho prekročenia štátnej hranice a pašovania migrantov,“ dodali so slovami, že cudzinec bol umiestnený v CPZ KR PZ Nitra za účelom jeho vydania.

ilustračné foto

