ŠIALENÉ besnenie útočníka: Muž v parku DOBODAL nožom šesť malých detí!

Šesť detí a jedného dospelého zranil vo štvrtok nožom útočník v parku v meste Annecy na východe Francúzska, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.

Polícia potvrdila, že pravdepodobného páchateľa útoku v meste vo francúzskych Alpách zadržala. Zranené deti sú vo veku okolo troch rokov.

Presné okolnosti útoku v parku v blízkosti jazera ani informácie o možnom motíve neboli bezprostredne známe. Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin na sociálnej sieti Twitter ocenil „veľmi rýchly zásah“ poriadkových síl.

K útoku došlo pred 10.00 h SELČ, spresňuje agentúra AFP. Na miesto incidentu odcestovala aj francúzska premiérka Élisabeth Borneová.

Denník Le Parisien informoval, že útočník spôsobil trom osobám ťažké zranenia a jedna z nich je v život ohrozujúcom stave.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

#BREAKING: Syrian man arrested over mass stabbing attack at local playground in south-eastern French town of Annecy in Alps - Le Dauphiné Libéré pic.twitter.com/5uubBGXTx4