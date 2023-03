Zdroj: TASR/AP Šialený nápad ruského psychiatra: Muži so samovražednými sklonmi majú ísť do BOJA Objavujú sa správy, že medzi ruskými brancami sú aj tínedžeri či bezdomovci bez výcviku. Najnovšie šokovala informácia o čudnej výzve moskovského psychiatra. 7. marec 2023 Správy Zo zahraničia

7. marec 2023 Správy Zo zahraničia Šialený nápad ruského psychiatra: Muži so samovražednými sklonmi majú ísť do BOJA Objavujú sa správy, že medzi ruskými brancami sú aj tínedžeri či bezdomovci bez výcviku. Najnovšie šokovala informácia o čudnej výzve moskovského psychiatra.

Zdroj: TASR/AP

Moskovský psychiater údajne vyzýva mužov so samovražednými sklonmi, aby sa dali naverbovať do ruskej armády. Informoval o tom portál britskej televízie Sky News, podľa ktorého je to jedna z neobvyklých taktík, ku ktorým sa Rusko uchyľuje pri nábore vojakov.

Tínedžeri brancami

Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) zasa citoval internetové spravodajské médium Baza, ktoré uviedlo, že ruské ultranacionalis­tické kruhy na sociálnych médiách čoraz viac zverejňujú inzeráty verbujúce nových žoldnierov pre Vagnerovu skupinu. Takýto nábor údajne prebieha v takmer 30 ruských mestách.

Predstavitelia na Ukrajine zaznamenali prípady, keď úradníci ruskej okupačnej správy zapísali do zoznamu brancov aj tínedžerov z okupovanej východnej Luhanskej oblasti, narodených len v roku 2006.

Medzitým ruské kanály na sociálnej sieti Telegram začali opäť zverejňovať inzeráty hľadajúce nových členov do existujúcich dobrovoľníckych práporov, hoci vlani v septembri tieto náborové výzvy ukončili. Niektoré miestni predstavitelia tiež zriaďujú mobilné náborové strediská.

Bez výcviku?

Podľa ISW z týchto správ vyplýva, že Kremeľ sa „vracia k náborom dobrovoľníkov, ktoré boli predtým neúspešné, a ku kryptomobilizačným kampaniam“. Chce sa tak vyhnúť ďalšej veľkej vlne núteného povolávania záložníkov, uvádza ISW.

Ruský prezident Vladimir Putin vlani v septembri nariadil v Rusku čiastočnú mobilizáciu, a tým Moskva nepriamo pripustila, že vojna na Ukrajine neprebieha podľa plánu. Minister obrany Sergej Šojgu v tom čase oznámil, že Rusko povolá 300.000 záložníkov.

O niekoľko týždňov sa však začali objavovať správy, že do ruskej armády sú napríklad nútene verbovaní aj bezdomovci, teda muži bez riadneho výcviku.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24 a na Facebooku.

Zdroj: TASR