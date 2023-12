8. december 2023 Zo zahraničia ŠKANDÁL v živom vysielaní! Moderátorka ukázala do kamery PROSTREDNÍK Moderátorka známej televízie počas priameho prenosu ukázala gesto, ktoré rýchlosťou blesku obletelo svet.

Moderátorka britskej spravodajskej stanice BBC na začiatku živého vysielania omylom ukázala divákom prostredník. Za gesto sa následne ospravedlnila, informuje v piatok TASR na základe správy britského denníka The Guardian.

Gesto, ktoré obletelo svet

Moderátorka spravodajstva Maryam Moshiriová bola v stredu na začiatku poludňajšieho spravodajstva po tradičnom odpočítavaní na malý okamih zachytená so vztýčeným prostredníkom a zdvihnutým obočím.

Následne rýchlo zmenila svoj výraz a s vážnou tvárou začala čítať správy o výpovedi britského expremiéra Borisa Johnsona k vyšetrovaniu reakcie jeho vlády na pandémiu koronavírusu.

Prejavila ľútosť

Moderátorka sa vo štvrtok za gesto ospravedlnila a vysvetlila, že išlo o súčasť žartovania s kolegami, počas ktorého predstierala odpočítavanie na prstoch.

„Keď sme sa dostali na číslo jedna, zo žartu som otočila prst a neuvedomila som si, že to zachytí kamera,“ napísala v príspevku na sociálnej sieti.

„Bol to súkromný žart určený členom tímu a je mi veľmi ľúto, že sa dostal do vysielania! Nebolo mojím zámerom, aby sa to stalo a ospravedlňujem sa, ak som niekoho urazila alebo nahnevala,“ uviedla. Dodala, že prostredník neadresovala divákom alebo nejakej konkrétnej osobe.

