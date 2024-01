10. január 2024 Lucia Lauková Krimi Škola v Nitre dostala desivý e-mail: Anonym sa vyhrážal, že všetkých POSTRIEĽA Anonym sa vyhrážal, že nabehne do nitrianskej školy a všetkých postrieľa. Nitrianska polícia osobu, ktorá mail napísala, vypátrala.

Základná škola sv. Marka v Nitre dostala výhražný anonymný e-mail. V správe s predmetom „šikana" sa písalo: „Za to, že ste neriešili šikanu mňa a zahrabávali ste to pod koberec a videli ste chybu len vo mne, za to mám psychické problémy a za to sa vám kruto pomstím. Nabehnem do Vašej školy so zbraňou a všetkých vás postrieľam!“ uvádza polícia.

Neznáma osoba týmto konaním spôsobila vážne obavy obyvateľov o svoj život. Situáciou sa začala zaoberať nitrianska polícia, ktorá autora mailu vypátrala.

„Netrvalo dlho a príslušníci Odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Nitre zistili o koho ide, a tiež kde sa táto osoba nachádza. Bola vykonaná domová prehliadka, počas ktorej ju policajti zadržali,“ informuje polícia.

Vyšetrovateľ PZ vniesol obvinenie 20-ročnej osobe pre prečin šírenia poplašnej správy, ktorá bola umiestnená do policajnej cely.

„Polícia apeluje na občanov, že žiadne správy podobného typu nebude tolerovať. Všetkými takýmito protiprávnymi konaniami sa bude zaoberať a budú voči nim vyvodzované patričné dôsledky,“ konštatuje polícia.

