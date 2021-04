Zdroj: Milan Hanzel/Dnes24.sk Skončí núdzový stav už o týždeň? Ide o ČÍSLA, v hre je aj pandemický zákon V prípade schválenia pandemického zákona by obmedzenia pohybu vypadli, pretože sú naviazané na núdzový stav. 21. apríl 2021 Zo Slovenska

21. apríl 2021 Zo Slovenska Skončí núdzový stav už o týždeň? Ide o ČÍSLA, v hre je aj pandemický zákon V prípade schválenia pandemického zákona by obmedzenia pohybu vypadli, pretože sú naviazané na núdzový stav.

Pandemický zákon by mal byť pripravený do konca mesiaca, následne sa uvidí, či je dostatočný a či môže ísť do Národnej rady (NR) SR. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) pred stredajším rokovaním vlády.

Nevylúčil však, že sa bude núdzový stav budúci týždeň ešte predlžovať. Všetko bude závisieť od aktuálnych čísel v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

Pandemický zákon

„Musíme si počkať, ako bude finálna podoba vyzerať. Ak bude nevyhnutné ešte núdzový stav predĺžiť na vláde, vieme, že ho na vláde môžeme predĺžiť o ďalších 20 dní, ale cieľ je, aby sme pandemický zákon mali do konca mesiaca pripravený tak, že sa môžeme rozhodnúť, či s ním ideme do parlamentu, či sme s ním spokojní, či nahrádza zákon o núdzovom stave, či je plnohodnotný, a potom ho schváliť v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní,“ skonštatoval premiér.

V prípade schválenia pandemického zákona by obmedzenia pohybu vypadli, pretože sú naviazané na núdzový stav.

„Vedieme o tom diskusiu, akým spôsobom toto vyriešiť, pretože to môže byť vážny zásah,“ poznamenal. Teší ho však zodpovednosť ľudí a klesajúce čísla. Verí preto, že čísla nakazených a ľudí v nemocniciach budú klesať. Nemyslí si však, že by sa situácia za pár dní tak zmenila, že by bolo možné všetky opatrenia vypnúť. Za ideálne označil, keby núdzový stav už nebol potrebný, rozhodovať sa však podľa jeho slov budú na základe čísel.

Dodal, že zatiaľ pokračujeme v opatreniach podľa schváleného COVID automatu a naďalej platí aj zákaz vychádzania. Heger vysvetlil, že na stredajšom rokovaní kabinetu by mali hovoriť aj o možných zmenách časov pri obmedzeniach. Informovať o tom však budú až po rokovaní.

