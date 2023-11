Zdroj: Polícia Slovenskej republiky EÚ ide po krku vodičom: ZÁKAZ šoférovania potme a skrátenie platnosti vodičákov! Európska únia chce zaviesť nové prísne pravidlá pre vodičov. Dotkli by sa seniorov a aj mladých ľudí. 10. november 2023 Rastislav Búgel Zo Slovenska

10. november 2023 Rastislav Búgel Zo Slovenska EÚ ide po krku vodičom: ZÁKAZ šoférovania potme a skrátenie platnosti vodičákov! Európska únia chce zaviesť nové prísne pravidlá pre vodičov. Dotkli by sa seniorov a aj mladých ľudí.

Európska únia pripravuje nové zmeny, ktoré by sa dotkli vodičov. Do europarlamentu totiž smeruje novela, ktorá má zmeniť podmienky pre viaceré skupiny. Informoval o tom portál RTVS, podľa ktorého s plánovanými novinkami nesúhlasia viaceré slovenské a aj zahraničné autokluby. Pripravovanú novelu totiž považujú za zbytočne prísnu.

Starších vodičov nepotešia

Najväčšie obmedzenia by sa dotkli starších vodičov nad 70 rokov. Podľa portálu by totiž ich vodičák bol platný už iba dva roky namiesto doterajších piatich. Čakali by ich aj častejšie lekárske prehliadky.

„Čo si myslím, že je to také trošku pritiahnuté za vlasy a ešte k tomu by mali absolvovať nejaké preškolenia a skúšky, a to sa mi zdá pre starších vodičov, ktorí sú v kondícii, úplne zbytočné,“ povedal pre RTVS prezident Autoklubu Slovenskej republiky Štefan Mihálik.

Po zotmení ani na krok!

Pripraviť by sa však mali aj mladí ľudia, ktorí majú vodičský preukaz iba krátko. Aj na nich uplietli bič.

Podľa nového návrhu by totiž mali zakázané šoférovať potme!

Autori novely dokonca navrhujú zvýšiť minimálny vek, v ktorom môžu ľudia získať vodičský preukaz na malý motocykel. Ďalšou zmenou by bolo aj zavedenie vodičákov na elektrické kolobežky.

S plánovanými zmenami nesúhlasia ani slovenskí europoslanci Robert Hajšel a Miriam Lexmann. Poslanci sa novelou budú zaoberať na prelome rokov.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Polícia Slovenskej republiky

Zdroj: Dnes24.sk